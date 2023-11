Newcastles BVB-Generalprobe gelingt - Havertz entgeht Roter Karte

Newcastle United zeigt sich vor dem Champions-League-Rückspiel bei Borussia Dortmund in Form: Die Magpies schlugen mit Arsenal am Samstagabend das nächste Spitzenteam der Premier League. Bei den Gunners hatte Nationalspieler Havertz Glück, dass er nicht vom Platz flog.

Dem 3:0-Auswärtserfolg bei Manchester United am Mittwochabend ließ Newcastle - parallel zum Bundesliga-Topspiel, das der BVB gegen die Bayern deutlich verlor - das zweite nationale Ausrufezeichen folgen. Die Magpies legten gegen Arsenal los wie die Feuerwehr, der Druck aber ebbte recht schnell ab.

Dem temporeichen, intensiven Duell mangelte es einzig an klaren Torraumszenen, was Wilson kurz vor Erreichen der 30-Minuten-Marke ändern sollte. Nach einer Freistoß-Variante bediente Burn per Kopf seinen Angreifer, der bedrängt aus Nahdistanz über den Querbalken schoss (29.).

Havertz angefeindet - Bruno Guimaraes nah an der Tätlichkeit

In der Folge wurde die Partie immer hitziger und fand ihren Höhepunkt in der 37. Minute: Havertz grätschte Longstaff an der Seitenlinie rotwürdig ab, woraufhin sich eine Rudelbildung nicht vermeiden ließ. Weil aber der deutsche Nationalspieler nur Gelb sah, kochte die Stimmung hoch - neben dem gefoulten Longstaff wurden auch Gordon und Schär für Proteste verwarnt.

In den letzten Zügen vor der Pause gingen die Pferde dann mit Bruno Guimaraes durch, der am Rande einer Tätlichkeit wandelte. Der Brasilianer traf erst Jorginho deutlich mit dem Ellenbogen am Kopf, dann knöpfte er sich Rice vor. Referee Stuart Attwell verzichtete diesmal aber unerklärlicherweise auf eine Karte.

Nach dem Seitenwechsel hatte Gordon die beste Chance auf die Führung, ließ sich bei seinem Schuss am linken Fünfmeterraumeck aber zu viel Zeit und wurde von White noch abgegrätscht (54.). Zehn Minuten später erzielte der 22-jährige Engländer dann doch das goldene Tor - löste damit aber eine Kontroverse aus.

Joker Willock hielt den Ball gerade so im Spiel, flankte an den zweiten Pfosten über Raya hinweg auf Joelinton, Gordon schoss ins leere Tor ein. Dann hatte der VAR Schwerstarbeit zu verrichten: Erst wurde geprüft, ob der Ball vor Willocks Flanke bereits die Grundlinie passiert hatte, dann plötzlich, ob Joelinton Gegenspieler Gabriel bei seinem Schubser gefoult hatte, und schließlich eine mögliche Abseitsstellung von Gordon. Der Treffer hielt den drei Checks aber stand.

Ideenlose Gunners verlieren erstmals in der Liga

In der Folge warf Arsenal alles nach vorne, Coach Mikel Arteta wechselte offensiv - ohne Erfolg. Ideenlose Gunners brachten Newcastles Keeper Pope kein einziges Mal mehr in Verlegenheit. Nach der ersten Liganiederlage liegen die Gäste nun drei Zähler hinter Manchester City, Tottenham (aktuell zwei Punkte mehr) könnte am Montag gar noch weiter davonziehen.