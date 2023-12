90.+7! Spitzenreiter Arsenal siegt dramatisch mit 4:3 in Luton

Zum 15. Spieltag in der Premier League trat Spitzenreiter Arsenal am Dienstagabend bei Kellerkind Luton an. Es entwickelte sich ein turbulentes Spiel, in dem die Gunners mit der letzten Aktion des Spiels doch noch dreifach punkten konnten.

Arsenal hatte im Auswärtspiel bei Luton Town die Möglichkeit, mit dem vierten Sieg in Folge die Tabellenführung zumindest vorübergehend auszubauen. Die beste Defensive der Liga (elf Gegentore) traf auf die zweitschlechteste Offensive (13 Tore). Trainer Mikel Arteta veränderte sein Team nach dem 2:1 gegen Wolverhampton auf drei Positionen. Havertz begann für Trossard im Mittelfeld. Außerdem waren die Positionen der Außenverteidiger neu besetzt. White und Kiwior begannen bei den Londonern für Tomiyasu und Zinchenko.

Hatters-Coach Rob Edwards nahm im Vergleich zum 1:3 in Brentford vier Änderungen bei seinem Team vor. Doughty ersetzte Lockyer. Zudem war die komplette Offensiv-Abteilung neu besetzt. Für Morris, Ogbene und Chong spielten Adebayo, Townsend und Brown.

Körperliches Spiel - Osho kontert Martinelli

In einer kampfbetonten ersten Hälfte gingen die Gunners mit ihrer ersten guten Chance direkt in Führung. Einen ungenauen Rückpass von Bell konnte Kaminski nur ins Seitenaus klären. Nach dem schnellen Einwurf von Gabriel Jesus gelangte das Spielgerät über Saka schließlich zu Martinelli, der aus dem Rückraum zur Führung einschoss (20.).

Luton antwortete prompt. Nach einem Eckball von Doughty kam Osho am Elfmeterpunkt zum Kopfball und setze den Ball wuchtig ins linke Eck (25.). In der Folge rissen die Gäste aber das Spiel komplett an sich und verpassten es, die Chancen und die Feldüberlegenheit in Tore umzumünzen. Erst scheiterte Jesus aus spitzem Winkel an Kaminski (28.), dann fand auch Martinelli mit seinem wuchtigen Schuss aus neun Metern im Hatters-Keeper Kaminski seinen Meister (32.).

Gabriel Jesus trifft - Doppelschlag von Luton

Arsenal hatte alles im Griff und kam durch Sakas Schlenzer zur nächsten guten Möglichkeit zur Führung (39.). Diese gab es dann in der 45. Minute, als Saka White in die Tiefe schickte und der Verteidiger mustergültig den am zweiten Pfosten lauernden Gabriel Jesus bediente, der aus kurzer Distanz nur noch seinen Kopf hinhalten musste. Mit einer verdienten Führung, die auch noch höher ausfallen hätte können, ging es an der Kenilworth Road in die Pause.

Die zweite Hälfte war kaum vier Minuten alt, da lag der Ball schon im Netz der Gäste. Adebayo köpfte eine Ecke vor dem herauskommenden Raya ins verwaiste Tor ein (49.). Und es ging Schlag auf Schlag. Der Liga-Neuling hielt couragiert dagegen und ging durch Barkley sogar in Führung (57.), nachdem dieser aus der eigenen Hälfte durchsetzungsstark einen Angriff initiierte, den der Mittelfeldmotor am Ende selbst vergoldete.

Gunners kommen zurück - Rice in letzter Sekunde

Es dauerte nur drei Minuten bis zu Antwort der Londoner. Jesus bediente Havertz, der freistehend Kaminski überwand und auf 3:3 stellte. In der Folge war Arsenal bemüht, kam aber nicht zwingend und präzise genug vor das Tor der Hatters. In der Schlussphase wurde der Tabellenführer aber nochmal gefährlich und drückte Luton, das sich kaum befreien konnte, tief in die eigene Hälfte. Aber sowohl Ödegaard, als auch Trossard scheiterten an Kaminski (76., 77.). Auch die guten Gelegenheiten von Havertz und erneut Trossard blieben ungenutzt (87., 88.).

Und so dauerte es bis zur 97. Minute ehe Arsenal ein turbulentes Spiel doch noch zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Mit der letzten Aktion des Spiels fand Ödegaard mit seiner Flanke den hochsteigenden Rice im Strafraum, der ins rechte Eck einköpfte. Mit den späten drei Punkten baut Arsenal seine Führung zumindest vorübergehend auf fünf Punkte aus. Die Gastgeber verbleiben hingegen mit neun Zählern tief im Tabellenkeller. Am Samstag (18 Uhr) ist Arsenal dann zu Gast bei Aston Villa. Luton empfängt am Sonntag (15 Uhr) mit Manchester City das nächste Schwergewicht zum Heimspiel.