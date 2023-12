McTominay trifft doppelt: Spielfreudiges Manchester United trotzt den Kritikern

Manchester United hat den FC Chelsea nach einer weiteren unruhigen Woche mit 2:1 besiegt. Beim Heimsieg der Red Devils glänzte McTominay zum wiederholten Male als Torjäger.

Nach einer turbulenten Woche, unter anderem inklusive eines Pressekonferenz-Ausschlusses einiger Journalisten, mussten Manchester United und Trainer Erik ten Hag nach dem 0:1 in Newcastle den Fokus auf das Heimspiel gegen den FC Chelsea richten. Auch aufgrund des drohenden Aus in der Champions League hatte die Kritik gegenüber des Teams nochmals deutlich zugenommen. Der Niederländer entschied sich für vier Wechsel und setzte neben Wan-Bissaka, Mainoo und Martial auch Rashford auf die Bank. Lindelöf, Amrabat, Antony und Höjlund rückten in die Startelf.

Besser sah die Ausgangslage bei den Gästen aus dem Westen Londons vor dem Anpfiff aus. Chelsea-Coach Mauricio Pochettino nahm im Vergleich zum jüngsten 3:2-Erfolg über Brighton zwei Veränderungen vor: Cucurella ersetzte Badiashile (Bank), Palmer nahm den Platz des gelbrotgesperrten Gallaghers ein.

Bruno Fernandes vergibt vom Punkt - McTominay eröffnet

Die Partie im Old Trafford begann mit einer Vielzahl an Offensivaktionen - und beinahe der frühen Führung für die Hausherren. Nachdem erst Höjlund an Chelsea-Schlussmann Sanchez gescheitert war (4.), vergab Bruno Fernandes gegen den Spanier nur fünf Minuten später per Elfmeter. Chelseas Fernandez hatte Antony zuvor im Sechzehner am Fuß getroffen, nach VAR-Check zeigte Christopher Kavanagh auf den Punkt.

Auch vom verschossenen Strafstoß ließen sich die Red Devils jedoch nicht aus dem Konzept bringen und gingen in der 19. Minute in Führung. McTominay fand mit seinem Linksschuss den Weg ins Tor - es war bereits das vierte Saisontor des defensiven Mittelfeldspielers.

Palmer findet die Lücke

Turbulent ging es auch im Anschluss weiter, denn binnen weniger Minuten kam es auf beiden Seiten zu weiteren nennenswerten Gelegenheiten. In der 32. Minute vergab McTominay die Chance auf seinen Doppelpack gleich zweimal hintereinander gegen Sanchez. Kurze Zeit später agierten auf der Gegenseite auch Jackson (33.) und Mudryk (36.) erfolglos.

Den Schlusspunkt des unterhaltsamen ersten Abschnitts setzte schließlich Palmer, den Lindelöf an der Strafraumkante nicht entscheidend störte. United-Keeper Onana streckte sich, konnte den präzisen Einschlag unten rechts allerdings nicht mehr verhindern (45.).

McTominay nickt zum Doppelpack ein

Angetrieben vom Ausgleichstreffer kam Chelsea stark aus der Kabine, doch Jackson vergab die erste Möglichkeit des zweiten Durchgangs (49.). Im Anschluss wendete sich das Blatt dann jedoch wieder - fortan waren die Gastgeber erneut klar tonangebend. Nachdem der bemühte, aber vor dem Tor unglücklich agierende Garnacho (55.) sowie Antony (61.) noch jeweils knapp das 2:1 verpasst hatten, brachte Garnacho den Ball in der 70. Minute perfekt zu McTominay. Der torgefährliche Mittelfeldspieler setzte sich am zweiten Pfosten im Zweikampf mit Colwill durch und schnürte per Kopf seinen Doppelpack.

Auch die Schlussphase hielt auf beiden Seiten nochmals gefährliche Torraumszenen parat, zu weiteren Treffern kam es dennoch nicht. Garnacho vergab gleich zweimal aus aussichtsreicher Position (74. und 80.), bei den Blues konnten weder Fernandez per Hacke (85.) noch der eingewechselte Broja (90.+1) ihren Namen spät auf die Torschützenliste setzen.

Der Sieg der Red Devils ging insgesamt ob der deutlichen Chancenüberlegenheit in Ordnung und ließ die Teams in der Tabelle ganze acht Zähler auseinanderrücken. Für Manchester United geht es am kommenden Samstag in der Premier League mit einem Heimspiel gegen den AFC Bournemouth weiter (16 Uhr). Die Blues gastieren tags darauf beim FC Everton (15 Uhr).