Tottenham patzt, West Ham jubelt: Spurs-Negativserie geht weiter

Nach einem furiosen Saisonstart ist bei Tottenham mittlerweile der Wurm drin. Die Spurs verloren am Donnerstag gegen West Ham erneut nach einer Führung (1:2) und konnten den Negativlauf nicht stoppen.

Jarrod Bowen & Co. jubelten bei den Spurs. IMAGO/Pro Sports Images

Die Partie begann nach Plan für Tottenham, denn in der elften Minuten erzielten die Spurs nach einem Eckball das 1:0, Romero köpfte platziert ein. Wie schon in den vergangenen vier Spielen ging die Elf von Ange Postecoglou in Führung - und wieder reichte es nicht zu einem Sieg. Aber der Reihe nach.

Tottenham hatte gegen West Ham in der ersten Halbzeit eigentlich alles im Griff, viele Chancen gab es allerdings hüben wie drüben nicht. Nach Lo Celsos sattem Abschluss auf der einen Seite (35.) kam West Ham kurz vor der Pause aus dem Nichts zur guten Chance zum Ausgleich, doch Paqueta köpft den Ball klar vorbei (44.).

Nach der Pause bekam die Begegnung aber in der 52. Minute einen neuen Anstrich. West Ham kam zum Ausgleich - und das in glücklicher Art und Weise. Der Abschluss von Kudus prallte erst ans Bein von Romero und von da aus an das Bein von Davies. Anschließend landete die Kugel zufällig genau im Lauf von Bowen. Der tauchte frei vor Spurs-Keeper Vicario auf und vollendete eiskalt rechts oben.

Spurs patzen - Ward-Prowse trifft im zweiten Anlauf

West Ham war fortan besser im Spiel, glaubte mehr an sich. Chancen waren allerdings weiterhin rar gesät. Der eingewechselte Richarlison hätte die Hausherren wieder in Führung bringen können, er köpfte knapp links vorbei (70.). Und auf der Gegenseite patzten die Hausherren entscheidend: Udogie spielte einen zu kurzen Rückpass auf Vicario, der Keeper klärte den Ball zwar gerade so, aber genau vor die Füße von Ward-Prowse. Dessen erster Versuch landete am Pfosten, doch Ward-Prowse setzte nach und schob ins leere Tor ein (74.).

Ganz bitter für Tottenham natürlich, das insgesamt nicht viel zuließ, einmal aber Pech hatte sowie einmal patzte. In der Schlussphase suchten die Spurs noch eine Antwort, fanden diese aber nicht. Die 1:2-Niederlage ist bereits das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg für die Postecoglou-Elf. In dieser Phase gab es nur einen Punkt.

Nach einem brillanten Saisonstart mit 26 Punkten aus zehn Spielen (acht Siege, zwei Remis) hat sich der Wind bei Tottenham nun deutlich gedreht.