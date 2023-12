ManCity rutscht weiter ab: Aston Villa entzaubert den Triple-Sieger

Manchester City tritt auf der Stelle. Im Verfolgerduell bei Aston Villa zeigte der Meister wie schon zuletzt einige Schwächen, wirkte vor allem Offensiv zu harmlos und musste Villa nach dem 0:1 in der Tabelle sogar vorbeiziehen lassen. ManCity ist nur Vierter.

Zum 160. Mal trafen am Mittwoch Aston Villa und Manchester City aufeinander. Vor allem für die Skyblues, die nur eines ihrer letzten vier Spiele gewonnen hatte, war das Verfolgerduell ein wichtiges Spiel. Trainer Pep Guardiola wechselte nach der emotionalen Achterbahnfahrt beim 3:3 gegen Tottenham Hotspur zweimal und brachte Stones sowie Lewis für Rodri (Gelb-Sperre) und Doku (nicht im Kader).

Unentschieden hatten auch die Villans zuletzt gespielt, das 2:2 in Bournemouth war aber auch zugleich das fünfte Pflichtspiel nacheinander ohne Niederlage (4-1-0). Wenig überraschend sah Coach Unai Emery wenig Grund für Wechsel: Lediglich Kamara begann anstelle von Zaniolo (Bank).

Emerys Plan geht auf

Villa hatte nur eines seiner letzten zwölf Pflichtspiele verloren, empfing den Meister also mit breiter Brust - und zeigte rasch, dass man es mit City aufnehmen kann. Der Klub aus Birmingham glänzte vom Anpfiff weg mit hohem Tempo, einem aufmerksamen Kollektiv und bärenstarkem Pressing.

Die Emery-Elf schaffte so gerade im Mittelfeld gegen nicht ganz fehlerfreie Gäste immer wieder ein Übergewicht und kam trotz geringerer Spielanteile zu einem Chancenplus: Digne (4.), Bailey (6., 22.), Konsa (29.), Tielemans (33.) und Douglas Luiz (41.) ließen jedoch teils erstklassige Chancen ungenutzt.

Und Manchester? Haaland hatte in der elften Minute binnen weniger Sekunden zwei Mega-Möglichkeiten, scheiterte zunächst aber per Fuß und kurz darauf per Kopf am stark reagierenden Villa-Keeper Martinez. Ansonsten war offensiv von den Skyblues nicht viel zu sehen, auch weil man im Zentrum nicht so recht mit dem aggressiven gegnerischen Pressing klarkam und folglich auch nicht zum gewohnt sicheren Spielaufbau kam. Am Ende konnten die phasenweise durchaus enttäuschenden Gäste sogar froh sein, dass es mit 0:0 in die Halbzeit ging.

Intensität bleibt, aber weniger Chancen

Dass man ein derart hohes Tempo, wie Villa es in der ersten Hälfte an den Tag gelegt hat, nicht über 90 Minuten durchziehen kann, ist kein Geheimnis - und das zeigte sich dann auch nach dem Seitenwechsel. City bekam in Durchgang zwei mehr Zugriff aufs Spiel, während Villa fehleranfälliger wurde. Die Folge: Trotz weiterhin hoher Intensität mangelte es an offensiven Impulsen und damit auch an guten Abschlüssen.

Das änderte sich in Minute 74, als Gvardiol den übers halbe Feld stürmenden Bailey nicht zu packen bekam, verladen wurde und der Jamaikaner dann auch noch Glück hatte, dass Ruben Dias dessen eigentlich ungefährlichen Rechtsschuss unhaltbar ins eigene Netz abfälschte. Es war ein Schock für die Skyblues, von dem sie sich nicht mehr erholten. Villa hätte gar noch nachlegen können, doch Ederson parierte stark gegen Douglas Luiz (78.) und hielt das Match so zumindest bis zum Schluss offen - mehr aber auch nicht.

Nach zehn Jahren und 13 erfolglosen Anläufen (0-2-11) stand am Ende der erste Sieg von Aston Villa gegen City seit dem 28. September 2013 (3:2) fest, der die Emery-Elf vorbei an den Citizens auf Rang drei schob. Die Villans können damit am Samstag (18.30 Uhr) im Villa-Park mit viel Selbstvertrauen in den nächsten Kracher gegen Tabellenführer FC Arsenal gehen. ManCity ist tags darauf bei Luton Town gefordert (15 Uhr).