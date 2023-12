Unglücksrabe Trippier patzt zweimal: Everton besiegt auch Newcastle

Auch wenn die drei Tore erst spät fielen: Der FC Everton gewann die Premier-League-Partie am Donnerstagabend gegen Newcastle United am Ende auch in der Höhe mit 3:0 verdient.

Während Everton-Coach Sean Dyche im Vergleich zum 1:0 bei Nottingham Forest zweimal umstellte - Coleman und Calvert-Lewin begannen statt Garner und Beto - gab es beim weiter arg verletzungsgeplagten Newcastle von Trainer Eddie Howe im Vergleich zum 1:0 gegen ManUnited nur einen Wechsel: Der an der Schulter verletzte Pope wurde im Tor durch Dubravka ersetzt.

Calvert-Lewin vergibt, Trippier patzt

Everton störte die Magpies bereits zu Beginn mit hohem Pressing empfindlich und erarbeitete sich selbst immer wieder Chancen heraus. Die Verwertung allerdings blieb für das Heimteam im Goodison Park lange das große Problem. Calvert-Lewin allein hätte vor der Pause mehr als nur einen Treffer erzielen können, vergab aber in der 40. Minute mutterseelenallein aus fünf Metern sogar eine Riesenchance zum 1:0. Von Newcastle kam derweil vor der Halbzeit wenig, einzig ein Kopfball von Isak sorgte für ein wenig Gefahr (36.).

Nach der Pause wurde die Partie zunächst ein wenig zerfahrener, ehe die Toffees in der Schlussphase wieder aufdrehten - und sich am Ende mit einem auch in der Höhe verdienten Sieg belohnten. Mit Trippier hatte Everton indes auch einen unfreiwilligen Mithelfer. Denn der Routinier legte McNeil mit einem schlimmen Ballverlust zunächst das 1:0 in der 79. auf.

Doucouré und Beto sorgen für Jubel

Und es kam noch schlimmer für Trippier und die Seinen, denn keine zehn Minuten später patzte er erneut auf der rechten Abwehrseite. Diesmal war Harrison der Profiteur, der anschließend Doucouré bediente, der das 2:0 markierte (86.). Für den Schlusspunkt sorgte Joker Beto nach einem Steilpass in der Nachspielzeit (90.+6).

Everton, das damit in der aktuellen Tabelle selbst mit Zehn-Punkte-Abzug die Abstiegsplätze verlassen würde, trifft am Sonntag (15 Uhr) nun erneut zu Hause auf den FC Chelsea. Newcastle muss vor dem finalen Gruppenspiel in der Champions League in der Dortmund-Gruppe am Mittwoch gegen die AC Mailand (Mittwoch, 21 Uhr) am Sonntag (17.30 Uhr) noch bei Tottenham Hotspur antreten.