Shaws Handspiel bleibt folgenlos: Liverpool gibt Tabellenführung ab

Manchester United kam in Liverpool zu einem schmeichelhaften Punkt, die Klopp-Elf musste somit die Tabellenführung abgeben. Ein nicht geahndetes Handspiel sorgte für Aufregung.

0:3 gegen Bournemouth, dazu das Aus in der Champions League nach dem 0:1 gegen den FC Bayern: Manchester United stand vor der Partie an der Anfield Road unter Druck und musste neben vielen Verletzten auch noch auf den Gelb-gesperrten Bruno Fernandes verzichten.

Immerhin: Dem ersten Ansturm der Reds hielt ManUnited stand, musste sich aber mit aggressiven und pressenden Liverpoolern herumschlagen. Meist behalf sich Keeper Onana mit weiten Bällen oder gleich Befreiungsschlägen, nach vorne tat sich herzlich wenig bei den Red Devils.

In der 16. Minute vielmehr folgerichtig die erste Chance für die Klopp-Elf: Nach einer Flanke köpfte Nunez allerdings in die Mitte statt aufs Tor zu zielen. Keeper Onana machte die Szene nochmal heiß, indem er die Kugel fallen ließ, was Salah auf den Plan brachte. Der Ägypter verfehlte das Tor knapp, Onana hatte ihn gerade noch rechtzeitig gestört.

Liverpool in allen Belangen überlegen

Die Reds liefen weiter an gegen tiefstehende Gäste, die im März an der Anfield Road noch mit 0:7 untergegangen waren. Nach einer Ecke war van Dijk mit dem Kopf zur Stelle, Onana riss aber rechtzeitig die Arme hoch (29.). Auch Konatés Kopfball nach einem weiteren Eckball war nicht genau genug (36.), bei einer aussichtsreichen Überzahlsituation kurz vor der Pause schaltete Nunez zu langsam und zerstörte so die gute Chance.

Kurz darauf durften die Red Devils durchatmen. In der ersten Hälfte waren sie in allen Belangen unterlegen gewesen, wie auch die Statistik (15:2 Torschüsse, 9:0 Ecken, 68 Prozent Ballbesitz pro Liverpool) unter Beweis stellte.

Nach Wiederanpfiff stand Manchester United zwar immer noch tief, aber nicht mehr ganz so extrem wie noch in Hälfte eins. Liverpool konnte das Mittelfeld nicht mehr so einfach überbrücken, blieb aber weiterhin tonangebend. Chancen gab es für die Reds jedoch lange Zeit nicht zu sehen, auf der anderen Seite sowieso nicht.

Klopp brachte nach einer Stunde mit Gakpo und Gomez für Szoboszlai und den verletzten Gravenberch frische Kräfte. Die Partie nahm nun wieder an Fahrt auf, zumal auch Manchester sich mehr zutraute. Alexander-Arnold verpasste das Tor bei einem Distanzschuss nur um Haaresbreite (66.), auf der anderen Seite scheiterte Höjlund eine Minute später allein vor Alisson, der klasse parierte - die erste Chance für ManUnited überhaupt. Salahs Schlenzer in der 71. Minute fehlte wieder mal das Tempo, Onana war zur Stelle.

Shaws Handspiel bleibt ungeahndet

In der 76. Minute hatten die Reds-Fans mal wieder den Torschrei auf den Lippen, doch auch Luis Diaz kam nicht am starken Onana vorbei. So ging es - mit einem weiteren Doppelwechsel von Klopp - in die Schlussphase, in der Shaw zweimal im Mittelpunkt stand. Da Konaté einen Kopfball nicht erwischte, war der ManUnited-Abwehrspieler überrascht und bekam die Hand an den Ball, das Schiedsrichtergespann wertete es aber als nicht strafwürdig - eine fragwürdige Entscheidung. Kurz darauf grätschte Shaw Konaté übel um und kam mit Gelb davon.

In den letzten Minuten mussten die Red Devils in Unterzahl agieren, weil Dalot wegen eines Einwurfs nicht aufhörte zu meckern und deswegen gleich zweimal Gelb sah. Es half Liverpool auch nichts mehr, Manchester entführte einen schmeichelhaften Punkt aus Anfield. Neuer Tabellenführer ist somit Arsenal, das auch dank Kai Havertz gegen Brighton mit 2:0 gewann.