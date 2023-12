Groß vergibt, Havertz entscheidet: Arsenal beendet Brightons Emirates-Serie

Nach drei Siegen hintereinander im Emirates war Brighton & Hove Albion diesmal so gut wie chancenlos. Pascal Groß hätte den Spielverlauf allerdings auf den Kopf stellen können.

Die erste Hälfte im Emirates verlief erstaunlich einseitig. Brighton kam überhaupt nicht zur Entfaltung, es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Erster Ausdruck der Überlegenheit Arsenals war ein Versuch von Saka (13.), noch gefährlicher wurde es drei Minuten später bei einem Schlenzer von Ödegaard, der das lange Eck haarscharf verfehlte. Auch Gabriel Jesus (22.) und Gabriel per Kopf (24.) durften es mal versuchen, doch entweder fehlte die Genauigkeit oder Keeper Verbruggen stand den Gunners im Weg.

In der 32. Minute hatten die Arsenal-Fans den Torschrei schon auf den Lippen. Ödegaards Außenristpass auf Saka war eine Augenweide, die Hereingabe nach innen konnte Martinelli aber nicht verwerten - knapp drüber. Ein Versuch von Havertz wurde wie so viele andere auch geblockt (39.), die letzte Chance vor der Pause hatte Saka, der aus guter Position weit über das Tor schoss. 15:0-Torschüsse bezeugten die Dominanz der Gunners, die aber im Abschluss die Konsequenz vermissen ließen.

Auch nach Wiederanpfiff änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Brighton stand unter Dauerdruck, die Gunners pressten, was das Zeug hielt. In der 52. Minute leistete sich Verbruggen einen Lapsus bei der Spieleröffnung, van Hecke klärte gerade noch gegen Ödegaard. Die darauf folgende Ecke war allerdings folgenreich: Van Hecke köpfte das Leder über seinen eigenen Keeper hinweg auf das lange Eck, wo Gabriel Jesus völlig blank stand und ins leere Tor einköpfte. Der Bann war gebrochen.

Die Gunners ließen es nur kurzzeitig ein wenig ruhiger angehen, erhöhten nach und nach wieder die Schlagzahl gegen ungefährliche Seagulls. Dunk rettete nach einem Kopfball von White auf der Linie (69.), es folgte Verbruggens klasse Reflex nach einem Versuch von Ödegaard (75.). Havertz köpfte eine Minute später freistehend aus fünf Metern über das Tor.

Groß verfehlt knapp, Havertz bleibt cool

Durch Arsenals Fahrlässigkeit blieb es spannend, und beinahe wäre Brighton tatsächlich der Lucky Punch gelungen. Nach flacher Hereingabe von Mitoma verfehlte Groß am ersten Pfosten haarscharf (83.). Sein DFB-Kollege machte es vier Minuten später auf der anderen Seite besser. Nketiah bediente den gestarteten Havertz, der allein vor Verbruggen die Nerven behielt - 2:0, die Entscheidung im Emirates.

Die Gunners gingen letztlich als völlig verdienter Sieger aus der Partie hervor und blicken am Montag gespannt nach Nyon, wo die Champions-League-Auslosung über die Bühne geht.