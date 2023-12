Schlussphase versinkt im Chaos: Aston Villa dreht bei Brentford das Spiel

Aston Villa hat sich durch einen 2:1-Sieg beim FC Brentford nachhaltig in der Top 3 festgesetzt. Weit mehr als das Sportliche stand jedoch eine chaotische Schlussphase mit zwei Roten Karten im Fokus.

Nicht weniger als die zwischenzeitliche Tabellenführung hatte Aston Villa beim FC Brentford vor Augen. Schützenhilfe von Brighton beim FC Arsenal und einen eigenen Sieg hätte es dafür gebraucht, nach dem es zur Pause im Community Stadium allerdings nicht aussah. Mit Ablauf der ersten 45 Minuten hatten die Gäste einen Eckball unzureichend verteidigt, Alex Moreno gegen Lewis-Potter geschlafen und dieser die Kugel zum 1:0-Halbzeitstand in die Maschen befördert.

Mee fliegt - Watkins-Jubel sorgt für Eskalation

Im zweiten Durchgang ergab sich ein belagerungsähnliches Bild um den Strafraum der Hausherren, das sich nochmal verstärkte, nachdem Mee infolge eines VAR-Hinweises mit Rot vom Platz gestellt wurde (71.). Gegen Ex-Leverkusener Bailey war der Innenverteidiger mit höchstem Risiko und Tempo zu Werke gegangen und hatte den Flügelstürmer mit gestrecktem Bein und offener Sohle deutlich über dem Sprunggelenk getroffen.

Die Überzahl nutzten die Gäste anschließend binnen weniger Minuten in Person von Alex Moreno, der seinen Sekundenschlaf vor dem 0:1 wettmachte (77.) und eine Schlussphase einleitete, in der es nur so Nickeligkeiten, Rudelbildungen und Karten regnete. Den Anfang machte Ex-Brentford-Goalgetter Watkins, der sich nach seinem Treffer zum 2:1 (85.) zu einem provokanten Jubel in Richtung der Heimfans hinreißen ließ. Ein Großteil beider Teams geriet im Kasten von Flekken aneinander, Referee David Coote löste diese Szene aber noch mit ausschließlich Gelben Karten.

Auch Kamara sieht Rot

Anschließend wurde es dann wild: Nachdem Bailey beinahe ein Eigentor von der Mittellinie unterlaufen war, ließ sich Villa-Keeper Martinez gegen Maupay zu einer lächerlichen Schauspieleinlage hinreißen, die der Franzose bei nächster Gelegenheit zurückgab. Der argentinische WM-Held griff den gegnerischen Angreifer daraufhin am Schlafittchen und löste eine weitere Rangelei aus, in der Kamara über die Stränge schlug, Yarmolyuk ins Gesicht griff und sich dafür ebenfalls Rot einhandelte (90.+7).

Mit jeweils zehn Akteuren ging es also in die letzten Minuten der insgesamt über zwölfminütigen Nachspielzeit, in der sportlich nichts mehr geschehen sollte. Neben zwei Roten Karten und neun Verwarnungen nach der 80. Minute stand somit auch der 2:1-Sieg für die Gäste, die sich nachhaltig in der Top 3 festsetzten, die vorzeitige Tabellenführung ob Arsenals Sieg gegen Brighton jedoch verpassten.