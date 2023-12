Richarlison und Kulusevski sorgen für Spurs-Sieg in Nottingham

Die Tottenham Hotspur haben nach dem Sieg gegen Newcastle auch in Nottingham gewonnen und sich womöglich von ihrer Ergebnismisere verabschiedet.

Torschützen unter sich: Dejan Kulusevski und Richarlison. AFP via Getty Images

Spurs-Coach Ange Postecoglou sah nach dem 4:1 gegen Newcastle keinen Grund zur Veränderung. Entsprechend schickte er dieselbe Startelf ins Rennen. Die machte es von Beginn erneut gut. Nach nur zwei Minuten hätte Son die Gäste aus London bereits in Führung schießen müssen. Zehn Minuten später tauchte der Südkoreaner erneut in aussichtsreicher Position auf, doch statt zu schießen entschied er sich aber für das Abspiel - die falsche Entscheidung (12.).

Nach und nach kamen auch die Tricky Trees besser ins Spiel. Elanga scheiterte aber an Vicario (20.). In dieser Phase ging es hin und her. Johnson für die Spurs (23.) sowie Kouyaté für Nottingham (26.) ließen jeweils die Führung liegen.

Richarlison und Kulusevski treffen

In der Folge flachte das Spiel etwas ab. Pedro Porro, der bei seinem Kopfball zeigte, warum er Rechtsverteidiger und kein prädestinierter Kopfballspieler in der Box ist (35.), hatte die beste Gelegenheit in dieser Phase. Kurz vor der Pause dann aber doch die Führung für die Nord-Londoner: Kulusevski bediente Richarlison, der zum 1:0 einköpfte (45.+2).

Die zweite Hälfte hätte beinahe den Ausgleich erbracht, doch Elanga stand bei seinem Treffer deutlich im Abseits - nach VAR-Review wurde er entsprechend zurückgenommen. Statt 1:1 hieß es wenige Minuten später 0:2: Kulusevski nutzte einen von Son erzwungenen Fehler von Torhüter Turner aus (65.).

Nottinghams Treffer bleibt aus

Tottenham wollte mit der Führung im Rücken das Spiel locker runterspielen, doch dann schwächten sie sich selbst. Bissouma sah für ein überhartes Einsteigen Rot (70.), was bei den Gastgebern natürlich noch einmal Hoffnung aufkeimen ließ. Nottingham lief an, spielte sich Chancen heraus, doch der Treffer wollte nicht fallen, weil sowohl Spurs-Schlussmann Vicario als auch der Pfosten etwas dagegen hatten. Williams (84., 90.+7) und Tofollo hatten die nennenswertesten Chancen.

Bis zum nächsten Spiel haben beide Teams acht Tage Zeit. Die Spurs empfangen am kommenden Samstag Everton und Nottingham Bournemouth (16 Uhr).