Zu früh in den Verwaltungsmodus geschaltet: ManCity patzt erneut

Manchester City hat es verpasst, im Meisterrennen vorzulegen. Die Skyblues verspielten gegen Crystal Palace eine 2:0-Führung: Erst in der Nachspielzeit kassierte Manchester durch einen Strafstoß das 2:2.

Nach dem Erfolg bei Aufsteiger Luton, dem ersten Sieg in der Liga seit mehr als einem Monat, hatte Pep Guardiola im sportlich unbedeutenden Champions-League-Spiel in Belgrad (3:2) zahlreiche Stammspieler geschont. Gegen Crystal Palace gab es die Rolle rückwärts: Nur Lewis und Grealish starteten erneut.

Als einzige Mannschaft aus der Top vier traten die Citizens bereits am Samstag an und wollten daher natürlich vorlegen - das war auch lange Zeit auf dem Feld zu spüren. Gegen sehr tief stehende Eagles, die gegenüber dem 1:2 gegen Liverpool auf fünf Positionen verändert begannen, strahlten die Hausherren in der Anfangsphase besonders über die rechte Seite Torgefahr aus: So leiteten Hereingaben von rechts die vergebenen Chancen von Alvarez (5.) und Rodri (16.) ein.

Grealish trifft im dritten Ligaspiel in Folge

Letztlich knackte die Guardiola-Elf das Abwehrbollwerk aber übers Zentrum. Foden drehte sich perfekt auf und bediente Torschütze Grealish (24.) - der 28-Jährige traf damit im dritten Ligaspiel in Folge. Da der Vorbereiter kurz vor der Pause nur das Außennetz traf (41.), ging es mit dem 1:0 in die Kabine. In dieser hätten die Londoner City-Keeper Ederson gerne schon etwas früher gesehen. Doch der Schlussmann bekam für ein Foulspiel an Mateta von Schiedsrichter Paul Tierny "nur" Gelb, wohl weil Ruben Dias auch noch auf der Höhe war.

Spiegelgleich ging es zunächst in den zweiten 45 Minuten weiter. Die Citizens, bei denen laut Opta alle zehn Feldspieler im ersten Durchgang an einer Chance beteiligt waren - Premier-League-Rekord seit Beginn der Datenerhebung (2006/07) -, setzten sich auch nach Wiederanpfiff in der gegnerischen Hälfte fest.

Lewis feiert Tor-Debüt in der Premier League

Die Belohnung folgte zeitnah: Nachdem Alvarez' Tor noch aufgrund Rodris Abseitsposition zurückgenommen worden war (52.), traf Lewis zum 2:0 (54.) - der 19-Jährige durfte seinen ersten Treffer in der Premier League bejubeln.

ManCity schaltete im Anschluss in den Verwaltungsmodus. Nur Bernardo Silva näherte sich noch einmal an (62.). Dafür bekam Manchester gegen über weite Strecken harmlose Gäste die Quittung. Nach einem weiten Ball legte Schlupp auf Mateta quer, der das plötzliche Anschlusstor erzielte (76.). Damit spielten die Skyblues in der Liga zum siebten Mal in Folge nicht zu Null.

Olise bleibt in der Nachspielzeit eiskalt

Obwohl es wirkte, dass der Sieg trotzdem nicht mehr in Gefahr war, glich Palace noch aus. Foden sah Mateta im eigenen Strafraum nicht und traf bei seinem versuchten Befreiungsschlag statt den Ball das Bein des nachsetzenden Palace-Angreifers. Den fälligen Strafstoß verwandelte Olise zum 2:2-Endstand (90.+5).

Damit bleibt der amtierende Meister weiterhin nur Tabellenvierter und könnte morgen von Spitzenreiter Liverpool auf sechs Punkte distanziert werden.

Als nächstes reist der Tross von Manchester City nach Saudi-Arabien zur Klub-WM. Am Dienstag treffen die Skyblues in Jeddah im Halbfinale auf die Urawa Red Diamonds (19 Uhr).