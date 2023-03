Denkwürdiger Abend in Anfield: Liverpool zerlegt Manchester United 7:0

Der FC Liverpool hat Manchester United an der Anfield Road gedemütigt und durch die 7:0-Abreibung Platz vier im Visier. Mohamed Salah ist neuer Rekordtorschütze.

Über den Tabellendritten United, seit elf Spielen ungeschlagen, hieß es, dass er seit Jahren nicht mehr so stark nach Anfield kam - zu einem FC Liverpool, der sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und noch ein paar Plätze aufzuholen hat. Alles war angerichtet - und die Teams lieferten ab.

Zunächst Liverpool, das nicht nur loslegte wie die Feuerwehr, sondern die Red Devils in der ersten Hälfte der ersten Hälfte fast durchgängig an die Wand spielte. Pressing und Gegenpressing funktionierten bestens. Die großen Chancen hatte Darwin (19., 23.), während sich vor allem Martinez den Hausherren immer wieder in den Weg warf und den Rückstand, der mehr als in der Luft lag, verhinderte.

United dreht auf, doch Liverpool trifft

United war bis dato kaum zum Spielen gekommen, hatte nur durch Antony (10.) mal einen Nadelstich gesetzt. Auf einmal war die Ten-Hag-Elf aber da: Kurz nach Fernandes' Kopfball, der nur Zentimeter am langen Eck vorbeiging (26.), traf Überflieger Rashford frei vor Alisson den Ball nicht richtig (27.).

Auch Manchester hätte führen können, kurz vor der Pause war der Rekordmeister sogar tonangebend. Liverpool hatte auch ein wenig Glück, dass die riskante Abseitsfalle meistens zuschnappte - Casemiro hatte allerdings deutlich aus der verbotenen Zone eingeköpft (42.). Eine Minute später zappelte der Ball dann in den Maschen, aber auf der anderen Seite: Robertson schickte mustergültig Gakpo, der Varane abschüttelte und satt ins lange Eck traf (43.).

Dass der Spielverlauf auf den Kopf gestellt wurde, wäre aber zu viel gesagt gewesen - vor allem im Hinblick auf den Beginn des zweiten Durchgangs, in dem Liverpool im besten Sinne eskalierte. Die nächsten Tore durch Darwin (Kopfball, 47.) und Gakpo (feiner Heber, 50.) fielen bereits zeitig, doch der Hunger der Reds war damit noch lange nicht gestillt.

Gegen Ende wird es richtig bitter - Rekord für Salah

Angriff um Angriff musste sich der Rekordmeister erwehren, während nach vorne nicht mal mehr Nadelstiche möglich waren. Liverpool war unnachgiebig, spielte erbarmungslos auf weitere Tore - und erzielte sie auch: Nach Großchancen von Robertson (56.) und Konaté (58.) machte Salah bereits alles klar. Der Ägypter jagte den Ball im Konter humorlos von der Unterkante der Latte in die Maschen (66.).

Trotzdem war der fußballerische Zahnarztbesuch für bemitleidenswerte Red Devils noch nicht zu Ende. Nachdem Rashford (Pfostenschuss, 73.) den Ehrentreffer verpasst hatte, schnürten nach Gakpo auch Darwin (75.) und Salah (83.) den Doppelpack - mit 129 Premier-League-Toren ist der Linksfuß nun Liverpools Rekordtorschütze in der Premier League. Der Schlusspunkt war Joker Firmino vorbehalten, der die Reds im Sommer verlassen wird.

Durch die deutliche Demütigung, natürlich auch nur drei Punkte wert, hat der LFC nun Champions-League-Platz vier im Visier. Mit dem besseren Torverhältnis und einem Spiel weniger liegen die Reds nur noch drei Punkte hinter Tottenham. Auf Rang drei sitzt das eigentlich formstarke United weiterhin sicher im Sattel.