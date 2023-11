Lieberknecht: Im Schneckenrennen am Ende die Fühler oben haben

Mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Köln könnte der SV Darmstadt 98 einen direkten Kontrahenten distanzieren und sich etwas Luft auf die Abstiegsränge verschaffen. Ein Ex-Kölner soll dabei eine maßgebliche Rolle spielen.

Will im "Neun-Punkte-Spiel" gegen Köln am Ende jubeln: Torsten Lieberknecht. IMAGO/Jan Huebner

Fünfeinhalb Jahre stand Marcel Schuhen in Diensten des 1. FC Köln, durchlief die Geißbock-Jugend und gehörte zum Profi-Kader. Den Durchbruch schaffte er dort allerdings nicht. Über Rostock und Sandhausen landete er 2019 in Darmstadt, wo er mittlerweile Stammkeeper ist.

Das Auswärtsspiel beim SC Freiburg verpasste er wegen eines Blutergusses im Oberschenkel. Nun kehrt er gegen seinen Ex-Verein wieder ins Tor zurück. Darauf legte sich sein Trainer Torsten Lieberknecht einen Tag vor der Partie am Böllenfalltor (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bereits fest.

Brunst muss zurück auf die Bank

Alexander Brunst, der Schuhen gegen Freiburg gut vertreten hatte, muss wieder ins zweite Glied zurück. "Alex hat gezeigt, dass er sofort parat ist und die Qualität hat, in der ersten Liga zu spielen", sagte Lieberknecht.

Brunsts schwierige Kindheit und dessen motorischen Einschränkungen in dieser Zeit hat Lieberknecht nach eigener Aussage in dem Ausmaß auch erst nach der Partie wahrgenommen. "Das hat es umso beeindruckender gemacht."

Fragezeichen in der Offensive

Nicht festlegen wollte sich Lieberknecht dagegen im Angriff des SV Darmstadt 98. In Freiburg hatten dort Aaron Seydel und Mathias Honsak gespielt, während Luca Pfeiffer zunächst auf der Bank hatte Platz nehmen müssen.

Nicht nur Torschütze Honsak, sondern auch Seydel seien maßgeblich an der Entstehung des einzigen Lilien-Treffers beteiligt gewesen, sagte der Coach. Aber auch Pfeiffer habe nach seiner Einwechslung eine gute Reaktion gezeigt.

Manu, Hornby und Zimmermann fallen aus

Fehlen werden weiterhin Fraser Hornby (Knochenödem) und Braydon Manu (Sprunggelenkprobleme). Hornby habe in der Erholung etwas stagniert, bei Manu habe man sich gegen eine Operation entschieden. Er wird bei gutem Verlauf der konventionellen Behandlung voraussichtlich in der Wintervorbereitung wieder einsteigen können.

Viele sprechen von einem Sechs-Punkte-Spiel. Ich würde sagen, es ist ein Neun-Punkte-Spiel, wenn der Spieltag perfekt läuft. Torsten Lieberknecht über das Spiel gegen Köln

Ebenfalls fehlen wird Christoph Zimmermann, der sich in Freiburg eine tiefe Fleisch- und Risswunde zugezogen hatte. Er habe die ersten Tage gut überstanden, es werde aber noch einige Zeit dauern, bis er wieder einsatzfähig sei. Für Zimmermann könnte der zuletzt gelb-gesperrte Christoph Klarer in die Abwehr zurückkehren.

Neun-Punkte-Spiel im Schneckenrennen

Mit Blick auf die Partie gegen Schlusslicht Köln erklärte Lieberknecht: "Viele sprechen von einem Sechs-Punkte-Spiel. Ich würde sogar sagen, es ist ein Neun-Punkte-Spiel, wenn der Spieltag perfekt läuft."

Zur Aussage von Köln-Coach Steffen Baumgart, wonach der Abstiegskampf in der Bundesliga ein Schneckenrennen sei, sagte Lieberknecht: "Wir fühlen uns in unserem Schneckenhaus wohl. Wir schauen ab und zu mal raus. Wichtig ist, dass wir am Ende beide Fühler nach oben ausgestreckt haben. Das wäre dann wie zwei ausgestreckte Arme nach oben jubeln. Wenn wir das am Ende machen können, haben wir das Schneckenrennen gewonnen."