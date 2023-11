Der Junge, der keinen Ball fangen konnte und Bundesliga-Torwart wurde

Bei seiner Erstliga-Premiere rettet Keeper Alexander Brunst einen Punkt für Darmstadt. Hoch emotional erlebt er diesen Tag aber noch aus ganz anderen Gründen.

Torsten Lieberknecht kommentierte das Debüt von Darmstadts Torhüter Alexander Brunst (28) als Vertreter des verletzten Marcel Schuhen im Oberhaus relativ nüchtern: "Alex ist jetzt der x-te Spieler, der bei uns die Bundesliga-Premiere hinter sich gebracht hat. Ich finde, er hat es mit einer guten Ausstrahlung gemacht", urteilte der Lilien-Trainer nach dem 1:1 in Freiburg und fügte prompt an: "Bei ein, zwei, Situationen im Fünfmeterraum hätte ich mir mehr Präsenz gewünscht. Da hatte er Glück, dass er Stürmerfoul gegen sich gepfiffen bekommen hat." Solche kritischen Zwischentöne sind bei Brunst ganz sicher angekommen. An seinem Zustand der Glückseligkeit konnten sie aber ebenso gewiss nicht kratzen: "Heute war mein großer Tag, den habe ich genossen", formulierte der Schleswig-Holsteiner, der das Strahlen nach Abpfiff gar nicht mehr aus dem Gesicht bekam.

"Ich bin geboren mit Fein- und Grobmotorik gleich Null, hatte keine einfache Kindheit"

Die Worte vom "Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist", hat man in solchen Zusammenhängen schon hundertfach und öfter gehört. Subjektiv außergewöhnlich, von außen betrachtet aber Teil der Normalität. Die Geschichte von Brunst freilich ist auch objektiv eine ganz besondere, wie der Profi im Überschwang der Emotionen bemerkenswert freimütig teilte. "Ich hatte einige Tiefschläge zu verkraften und hatte keine einfache Kindheit", sprudelte es aus Brunst heraus, der seine Zuhörer dabei tief in persönliche Details eintauchen ließ: "Ich bin geboren mit Fein- und Grobmotorik glatt Null. Ich musste alles erlernen, war 12 Jahre lang in der Ergotherapie. Ich konnte keinen Ball fangen, Greifen war ganz schwierig, ich musste mir das alles erarbeiten. Dazu kamen Ängste, ich konnte nicht alleine sein. Heute sieht man, was alles möglich ist. Deshalb einen Riesendank an meine Mutter, die zwölf Jahre lang überall mit mir hingefahren ist zur Therapie, mit mir gearbeitet hat."

"Ich hatte immer diesen unbedingten Willen, ich bin ein Stehaufmännchen"

An ambitionierten Sport war für Brunst somit erst im Teenager-Alter überhaupt zu denken. Als 13-Jähriger wechselte er in die Jugend des Hamburger SV, arbeitete sich dort über die Zweite Mannschaft, später über Wolfsburg II, Magdeburg, Vejle BK und schließlich Darmstadt immer weiter voran. "Mit vielen Rückschlägen", wie er betont, "aber ich hatte immer diesen Ehrgeiz, diesen unbedingten Willen. Ich bin einfach ein Stehaufmännchen." Wohlgemerkt eines mit Gardemaß von 1,95 Meter. "Relativ groß war ich schon immer, das war früher zumindest ein Pluspunkt", schmunzelt er.

Wenn die Heimfans dich beleidigen und du ihnen in die Suppe spuckst - es gibt nichts Geileres. Alexander Brunst

Dass er inzwischen über diverse Vorzüge verfügt, wies Brunst in Freiburg zweifelsfrei nach, trotz der von Lieberknecht erwähnten, nur punktuellen Schwächen. Von diesen abgesehen strahlte der Debütant sehr wohl Sicherheit aus - und rettete kurz vor Schluss spektakulär nach einem Kopfball von Maximilian Eggestein. "Das war nochmal ein schöner Torwartball, dafür werde ich bezahlt", lächelte der gefeierte Mann und ließ erfrischend ehrlich durchblicken, dass bei allen großen Emotionen auch noch ein bisschen Platz war für eine legitime Form der Schadenfreude: "Es war natürlich nochmal ein schönes Gefühl. Gerade wenn die Heimfans im Rücken sind, dich komplett durchweg beleidigen und du ihnen in die Suppe spuckst - da gibt’s nichts Geileres." Dem Jungen, der keinen Ball fangen konnte und trotzdem Bundesliga-Torwart wurde, sei es gegönnt.