Lernen von Kane: Maglica hofft auf Push für die Rückrunde

Mit kümmerlichen zehn Punkten steht der SV Darmstadt 98 nach der Hinrunde am Tabellenende. Ein Sieg im Hessen-Derby gegen Frankfurt zum Rückrundenauftakt soll den Lilien den dringend benötigten Schub im Kampf um den Klassenerhalt geben.

Das Hinspiel soll sich nach dem Wunsch von Matej Maglica auf keinen Fall wiederholen. Da unterlag der SV Darmstadt 98 nämlich trotz ordentlicher Leistung und einiger guter Chancen 0:1 bei Eintracht Frankfurt. "Wir wissen, dass das ein Derby ist. Aber nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass es vor allem um drei Punkte geht", sagt der 25 Jahre alte, kroatische Abwehrspieler. Deswegen gehe man das Spiel emotional womöglich etwas anders an als andere Partien. Bei der sportlichen Herangehensweise gebe es aber keine Unterschiede.

Für die Emotionen sollen die Fans am Böllenfalltor sorgen, die der Mannschaft zuletzt mit einem Transparent "Holt uns den Derbysieg" einen klaren Auftrag mit auf den Weg gegeben hatten. "Unsere Fans geben uns immer Rückenwind, egal ob das jetzt Frankfurt ist oder Dortmund oder Bayern. Natürlich wissen wir, dass es für die Fans das wichtigste Spiel des Jahres ist." Aber auch für die Mannschaft kann die Partie zum Wendepunkt werden. "Wenn wir das Derby gewinnen, die drei Punkte holen, kann uns das einen Push geben - vor allem, weil jetzt Rückrunde ja erst startet", sagt Maglica.

Wie Kane Maglicas Fehler ausnutzte

Emotion ist auch für das Spiel von Maglica ein wichtiger Faktor. "Meine Mentalität ist halt, dass ich auf dem Platz ein bisschen unruhiger bin und manchmal ein bisschen mehr zur Sache gehe, als es vielleicht sein sollte", sagt er. Aber nichtsdestotrotz gehöre das beim Fußball dazu. Dass er in der laufenden Saison bereits zwei Mal die Rote Karte gesehen hat, war allerdings nicht die Folge eines extrem harten Spiels.

Beim Spiel gegen Gladbach sah er nach einer umstrittenen VAR-Entscheidung die Rote Karte wegen Handspiels im Strafraum. Und in der Partie gegen Bayern musste er nach einer Notbremse gegen Harry Kane vom Platz. "Ich habe die Notbremse auch als meinen Fehler gesehen, weil ich früher hätte laufen, ihn früher hätte aufnehmen müssen", sagt er. Er habe gesehen, wie ein Topspieler das ausnutze und versuche, daraus für sein Spiel zu lernen.

Langfristiger Vertrag bei den Lilien

Im Sommer war Maglica als Leihgabe vom VfB Stuttgart gekommen. Schnell etablierte er sich als Stammspieler. Abgesehen von den drei Spielen Sperre kam er in jeder Partie zum Einsatz. Bereits im Herbst statteten ihn die Lilien für die Zeit nach der Leihe mit einem Anschlussvertrag bis 2027 aus. "Für mich war das relativ schnell klar. Ich habe hier eine gute Anerkennung gespürt vom Verein, vom Trainer, von den Spielern", sagte er.

Sollte den Lilien nicht bald die Wende gelingen, werden sie ab Sommer wieder in der 2. Liga spielen. Darüber macht sich Maglica derzeit jedoch keine Gedanken. "Wir wollen alles geben in den ausstehenden 17 Spielen, weil jeder hier in Darmstadt es verdient hat, in der Bundesliga zu sein und zu bleiben", sagt er.