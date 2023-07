Kyereh: "Ein Moment, den ich nie mehr vergessen werde"

Wenn der SC Freiburg am 19. August in die neue Bundesliga-Saison startet, wird Daniel-Kofi Kyereh (27) wohl noch zuschauen müssen. Doch der Flügelspieler scharrt in der Reha bereits mit den Hufen.

Im Wintertrainingslager schrieb Daniel-Kofi Kyereh sportliche Schlagzeilen, der WM-Teilnehmer schien bereit für seinen Durchbruch beim SC Freiburg. Dann aber riss er sich das Kreuzband - zum zweiten Mal in seiner Karriere. Gut fünf Monate ist das mittlerweile her. In der Reha schuftet Kyereh fürs Comeback.

Bei seinem Ziel, möglichst schnell wieder auf dem Platz zu stehen, hilft ihm auch ein Blick zurück. Im ersten Spiel nach der Schock-Diagnose erwärmten sich seine Mitspieler vor dem Derby gegen den VfB mit Kyereh-Shirts, die auch die Rückennummer 11 zierten. Beim Torjubel präsentierte Vincenzo Grifo sogar das Trikot des verletzten Mitspielers. Als Kyereh nach dem 2:1-Sieg mit in die Kurve kam, wurde er von den Fans frenetisch gefeiert. "Ein sehr besonderer Moment, den ich nie mehr vergessen werde", sagt er rückblickend im vereinseigenen TV.

Wir sind voll im Zeitplan. Daniel-Kofi Kyereh

Möglichst schnell will er die Freiburger Fans "wieder mit Ball am Fuß begeistern", nicht mit Krücken in der Hand. Die Reha schreitet gut voran. "Wir sind voll im Zeitplan", stellt Kyereh klar. Einen Teil seiner Reha absolvierte er in Barcelona, hielt dabei aber trotzdem stetig den Kontakt zu den Kollegen. Ins Trainingslager vom 20. bis 28. Juli in Schruns/Österreich wird der Offensivspieler gemeinsam mit dem Team reisen.

"Es geht Tag für Tag vorwärts", erklärt Kyereh, der keine genaue Prognose zu seiner Rückkehr auf den Rasen gibt. Hochziehen könne er sich an seiner "sehr erfolgreichen" Debütsaison, in der er zwölf Bundesliga-Spiele absolvierte (zwei Tore, kicker-Notenschnitt 4,07). Just vor seiner Verletzung sei er "top in Form" gewesen. Umso dankbarer ist er, dass seine Mitspieler die Saison "erfolgreich zu Ende gebracht haben".

"Da weitermachen, wo ich aufgehört habe"

Denn nun könne Kyereh "da weitermachen, wo ich aufgehört habe". Nämlich auch mit Auftritten in der Europa League. Die drei WM-Einsätze für Ghana bezeichnete er als "unglaublich schöne Erfahrung, die mich mein Leben lang begleiten wird". Doch Kyereh denkt bereits an die nächste WM-Endrunde, die er gerne mit seinem Heimatland "ein Stück erfolgreicher gestalten" würde.

Bei der Freiburger Zielsetzung für die kommende Saison spricht der schnelle Flügelspieler von Demut und Bescheidenheit, macht aber auch klar: "In der Bundesliga gab es auch noch Plätze nach oben. Man kann sich immer verbessern, wir streben nach dem Besten." Auch wenn die Breisgauer zum Beispiel im DFB-Pokal und der Europa League besser performt hätten, "als viele erwartet hatten", hätte Kyereh gegen "ein, zwei Siege mehr" in den Wettbewerben nichts einzuwenden gehabt.

In der Bundesliga landete Freiburg auf Rang fünf, im DFB-Pokal war im Halbfinale (1:5 gegen Leipzig), in der Europa League im Achtelfinale gegen Juventus Endstation. Kyereh prophezeit vor dem Pflichtspielstart beim Oberligisten Oberachern am 13. August: "Alles ist angerichtet, um eine gute und erfolgreiche Saison zu spielen."