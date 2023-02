Schock für Freiburg: Kyereh erleidet Kreuzbandriss

Der SC Freiburg muss monatelang auf Daniel-Kofi Kyereh verzichten. Der Sommerneuzugang hat sich das Kreuzband gerissen.

Für Daniel-Kofi Kyereh ist die Bundesliga-Saison 2022/23 bereits im Februar gelaufen. Wie der SC Freiburg am frühen Freitagabend mitteilte, hat sich der 26 Jahre alte Offensivmann im Training einen Kreuzbandriss zugezogen und steht Trainer Christian Streich an den restlichen 15 Spieltagen nicht mehr zur Verfügung.

Bei der Einheit am Donnerstag verdrehte sich Kyereh nach Klubangaben "im Zweikampf das Knie". Eine folgende Untersuchung in der Freiburger Uniklinik habe dann die niederschmetternde Diagnose ergeben. In den folgenden Tagen muss der ghanaische Nationalspieler (18 Länderspiele) operiert werden.

Kyereh war im Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 4,5 Millionen Euro vom FC St. Pauli nach Freiburg gewechselt, erlebte aber verletzungsbedingt ein durchwachsenes erstes Halbjahr. Vor allem Rückenprobleme machten ihm zu schaffen, zu Saisonbeginn und kurz vor der WM-Pause musste er aussetzen. "Ich war nie bei hundert Prozent in der Hinserie", sagte er im Winter.

Zweimal begann Kyereh 2023 - beim 0:6 und beim 1:5

Im Herbst aber hatte der trickreiche Offensivallrounder durchaus seine Qualitäten angedeutet. Unter anderem traf er zwischen dem 1. und 9. Oktober in drei Pflichtspielen hintereinander, gegen Mainz (2:1) und bei Hertha BSC (2:2) in der Liga sowie gegen Nantes (2:0) in der Europa League.

Im neuen Jahr wollte er nach guter Wintervorbereitung auf der Zehn durchstarten, stand aber bislang nur in zwei Pflichtspielen in der Startelf - just beim 0:6 in Wolfsburg (kicker-Note 4,5) und beim 1:5 in Dortmund (kicker-Note 5). Gegen den VfL hatte er im zentralen offensiven Mittelfeld begonnen, beim BVB dagegen in einer Doppelspitze mit Ritsu Doan als Teil einer ungewohnten 3-5-2-Formation, die durch den frühen Platzverweis für Kiliann Sildillia schnell hinfällig wurde.

"Er tut uns total gut", sagte Streich noch am Donnerstag

Am Donnerstag in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hatte Streich noch betont, dass Kyereh "voll im Prozess" sei, sich nur noch weiter "an die Intensität in der Bundesliga anpassen" müsse. Er sei keinesfalls in einem Loch, trotz der misslungenen beiden Startelfeinsätze in diesem Jahr. "Er ist ein talentierter Spieler, ein sehr guter Fußballer, er tut uns total gut, auch in seiner Individualität. Gegen den Ball kann er gut anlaufen und ist präsent. Wir sind froh, dass er bei uns ist", sagte Streich.

Insgesamt kommt Kyereh in dieser Saison auf zwölf Einsätze in der Bundesliga, vier in der Europa League, zwei im DFB-Pokal und einen in der 3. Liga. Weitere werden nicht mehr hinzukommen.