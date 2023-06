KSC verpflichtet "sehr kompletten" Torhüter Drewes aus Sandhausen

Patrick Drewes wechselt zur neuen Saison zum Karlsruher SC, das teilte der Verein am Dienstag offiziell mit. Die Verpflichtung hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, beim KSC übernimmt der 30-Jährige die Rolle als Nummer 1.

Der Karlsruher SC hat kurz nach dem Bekanntwerden des Wechsels von Stammkeeper Marius Gersbeck zu Hertha BSC bereits einen Nachfolger präsentiert: Aus Sandhausen wechselt Patrick Drewes ins Badnerland, wo er einen Zweijahresvertrag erhält.

Der Vertrag des 30-Jährigen beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen läuft im Sommer aus, Drewes wechselt also ablösefrei nach Karlsruhe. Dort freut sich KSC-Torwarttrainer Markus Miller auf einen "sehr kompletten Torhüter", der in Sandhausen als Leistungsträger auf "konstant hohem Niveau" gespielt habe und "von seiner Art her super in unser Team" passe.

An Drewes lag es nicht, dass Sandhausen als Tabellenletzter den Gang aus der 2. in die 3. Liga antreten muss. Mit einer kicker-Durchschnittsnote von 2,88 hatte er in der abgelaufenen Saison den besten Wert im gesamten Team vorzuweisen - ligaweit kamen nur drei Keeper auf eine besseren Notenschnitt.

Drewes: "Das waren alles Argumente für den KSC"

"Der KSC hat sich sehr um mich bemüht, wir hatten richtig gute Gespräche. Ich habe meine bisherigen Spiele in Karlsruhe, aber auch die Duelle in Sandhausen auf mich wirken lassen. Das waren alles Argumente für den KSC", erklärt Drewes in einem Statement seine Entscheidung. "Ich bin froh, dass die Tinte jetzt trocken ist."

In seiner Karriere absolvierte Drewes insgesamt 70 Spiele in der 2. Liga für den SV Sandhausen und den VfL Bochum. Zudem kann er auf die Erfahrung aus 47 Drittliga-Spielen im Trikot der Würzburger Kickers und Preußen Münster zurückgreifen. Nach Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) und Marcel Beifus (FC St. Pauli) ist er der dritte KSC-Neuzugang des Sommers.