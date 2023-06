Offiziell: Gersbeck kehrt nach Berlin zurück

Was sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet hatte, ist nun offiziell: Marius Gersbeck kehrt nach vier Jahren beim Karlsruher SC zurück zu Hertha BSC. Bei der Alten Dame, die von einer Rückkaufoption Gebrauch macht, unterschreibt der Torhüter bis 2026.

Der gebürtige Berliner Gersbeck schloss sich bereits 2004 im Alter von neun Jahren der Jugend von Hertha BSC an und durchlief bis zu seinem denkwürdigen Bundesliga-Debüt als damals 18-Jähriger 2013/14 gegen den BVB (2:1) sämtliche Nachwuchsteams der Berliner. Weil in den darauffolgenden zwei Jahren allerdings kein weiterer Einsatz im Oberhaus für den Torhüter dazukam, folgte im Januar 2016 die Leihe zum Chemnitzer FC in die 3. Liga. Nach zwei weiteren Leihjahren in Osnabrück sowie einer Spielzeit in der zweiten Mannschaft der Berliner zog es Gersbeck im Sommer 2019 zum Karlsruher SC.

Dort entwickelte sich Gersbeck zur Stammkraft und beendete die abgelaufene Zweitliga-Spielzeit mit einem kicker-Notendurchschnitt von 2,90 - dem fünftbesten Wert unter den Torhütern im Ligavergleich. Nach dem Abstieg macht Hertha deshalb konsequenterweise von einer Rückkaufklausel Gebrauch, die man sich vor vier Jahren sichern konnte, und bindet Gersbeck bis Sommer 2026 an den Verein. Bis zum 15. Juni musste diese Klausel gezogen werden, ein Betrag in Höhe von 250.000 Euro fließt aus der Hauptstadt nach Baden.

"Wir freuen uns sehr, dass Marius sich dafür entschieden hat, die kommenden Herausforderungen mit uns anzugehen", wird Sportdirektor Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er ist Herthaner durch und durch, hat sich in Karlsruhe zu einem der besten Torhüter der Liga entwickelt.“

Gersbeck behält Rückennummer 35

"Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, im Profibereich in der Heimat spielen zu dürfen. Nun möchte ich meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen und der Mannschaft so gut wie möglich weiterhelfen“, so Gersbeck, der wie schon in Karlsruhe weiterhin mit der Rückennummer 35 auflaufen wird.

Wie sich Gersbeck im Torhütergefüge der Herthaner einfügt, ist aktuell noch unklar. Bleibt Stammkeeper Oliver Christensen (24), muss sich der erfahrene Gersbeck wohl mit der Back-up-Rolle begnügen - der junge Tjark Ernst (20) könnte derweil verliehen werden. Sollte Christensen, den Klubs aus England auf dem Radar haben, die Hauptstädter verlassen, stünde mit Gersbeck wiederum ein adäquater Ersatz für die Position als klare Nummer eins bereit.