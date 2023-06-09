Schalke 04 auf Rang zwei

TV-Geld-Rangliste der 2. Liga 2023/24

Etwas mehr als 200 Millionen Euro TV-Gelder erhalten die 18 Zweitligisten von der DFL für die kommende Spielzeit. Der HSV ist nur noch Dritter.

TV-Geld-Rangliste der 2. Liga 2023/24

Etwas mehr als 200 Millionen Euro TV-Gelder erhalten die 18 Zweitligisten von der DFL für die kommende Spielzeit. Der HSV ist nur noch Dritter. Imago

Aufsteiger SV Elversberg erhält 8,1 Millionen Euro an TV-Geldern.&nbsp;

18. SV Elversberg

Aufsteiger SV Elversberg erhält 8,1 Millionen Euro an TV-Geldern. IMAGO/Fussball-News Saarland

SV Wehen Wiesbaden

17. SV Wehen Wiesbaden

8,3 Millionen Euro IMAGO/Ulrich Hufnagel

VfL Osnabrück

16. VfL Osnabrück

8,4 Millionen Euro IMAGO/kolbert-press

Eintracht Braunschweig

15. Eintracht Braunschweig

8,5 Millionen Euro IMAGO/Susanne Hübner

1. FC Kaiserslautern

14. 1. FC Kaiserslautern

9,2 Millionen Euro IMAGO/Werner Schmitt

1. FC Magdeburg

13. 1. FC Magdeburg

9,3 Millionen Euro IMAGO/Jan Huebner

FC Hansa Rostock

12. FC Hansa Rostock

10 Millionen Euro IMAGO/Ostseephoto

1. FC Nürnberg

11. 1. FC Nürnberg

11,2 Millionen Euro IMAGO/Zink

Karlsruher SC

10. Karlsruher SC

11,6 Millionen Euro IMAGO/Jan Huebner

Hannover 96

9. Hannover 96

11,7 Millionen Euro IMAGO/Zink

Holstein Kiel

8. Holstein Kiel

11,8 Millionen Euro IMAGO/Eibner

FC St. Pauli

7. FC St. Pauli

12,4 Millionen Euro IMAGO/Oliver Ruhnke

SC Paderborn

6. SC Paderborn

14,6 Millionen Euro IMAGO/Oliver Ruhnke

SpVgg Greuther Fürth

5. SpVgg Greuther Fürth

15,1 Millionen Euro IMAGO/Zink

Fortuna Düsseldorf

4. Fortuna Düsseldorf

16,2 Millionen Euro IMAGO/pepphoto

Hamburger SV

3. Hamburger SV

18,9 Millionen Euro IMAGO/Pressefoto Baumann

FC Schalke 04

2. FC Schalke 04

21,5 Millionen Euro IMAGO/RHR-Foto

Hertha BSC

1. Hertha BSC

24,1 Millionen Euro IMAGO/Contrast