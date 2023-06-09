TV-Geld-Rangliste der 2. Liga 2023/24

Schalke 04 auf Rang zwei
Etwas mehr als 200 Millionen Euro TV-Gelder erhalten die 18 Zweitligisten von der DFL für die kommende Spielzeit. Der HSV ist nur noch Dritter. Imago
Aufsteiger SV Elversberg erhält 8,1 Millionen Euro an TV-Geldern. IMAGO/Fussball-News Saarland
8,3 Millionen Euro IMAGO/Ulrich Hufnagel
8,4 Millionen Euro IMAGO/kolbert-press
8,5 Millionen Euro IMAGO/Susanne Hübner
9,2 Millionen Euro IMAGO/Werner Schmitt
9,3 Millionen Euro IMAGO/Jan Huebner
10 Millionen Euro IMAGO/Ostseephoto
11,2 Millionen Euro IMAGO/Zink
11,6 Millionen Euro IMAGO/Jan Huebner
11,7 Millionen Euro IMAGO/Zink
11,8 Millionen Euro IMAGO/Eibner
12,4 Millionen Euro IMAGO/Oliver Ruhnke
14,6 Millionen Euro IMAGO/Oliver Ruhnke
15,1 Millionen Euro IMAGO/Zink
16,2 Millionen Euro IMAGO/pepphoto
18,9 Millionen Euro IMAGO/Pressefoto Baumann
21,5 Millionen Euro IMAGO/RHR-Foto
24,1 Millionen Euro IMAGO/Contrast