"Interessantes Gesamtpaket": Beifus wechselt von St. Pauli zum KSC

Der Karlsruher SC hat sich mit Innenverteidiger Marcel Beifus verstärkt. Der 20-Jährige Innenverteidiger überzeugte die Verantwortlichen mit seinem Auftritt im direkten Duell.

Der Karlsruher SC hat die Verpflichtung von Marcel Beifus bekanntgegeben. Der 20-Jährige kommt von Ligakonkurrent FC St. Pauli und soll die Optionen in der Innenverteidigung erweitern. Dort mussten die Karlsruher zuletzt fünf Abgänge hinnehmen.

Es standen nur noch zwei fitte Innenverteidiger im Kader

Zwar bleiben die angestammten Christoph Kobald und Marcel Franke dem KSC erhalten, dahinter wurde es allerdings zuletzt dünn. Daniel Gordon (16 Einsätze) beendet seine Karriere. Dazu verlassen Florian Ballas (neun Spiele) und Lazar Mirkovic (ohne Einsatz) den Verein (Ziel unbekannt). Felix Irorere stand zwar ebenfalls nicht auf dem Platz, doch auch sein Abgang zu Borussia Dortmund II kostete Breite. Dazu kehrt HSV-Leihgabe Stephan Ambrosius (18 Spiele), zunächst zu den Rothosen zurück.

So blieb Christian Eichner auf dem Papier neben seinem Stammduo zuletzt nur noch Daniel O´Shaughnessy, der allerdings aufgrund von großen Verletzungsproblemen (Wadenbeinbruch, Hüftprobleme) in der abgelaufenen Saison nicht ein einziges Mal auf dem Platz stand.

Mit Beifus bekommt der Coach nun eine Alternative. Der 20-Jährige wurde in der Jugend des VfL Wolfsburg ausgebildet und wagte 2021 den Sprung zum FC St. Pauli. In zwei Jahren kam der ehemalige U-20-Nationalspieler dort auf 22 Einsätze für die Profis (ein Tor).

Vertrag bis 25 - Beifus überzeugte beim 4:4 im Wildpark

Nach seinem abgelaufenen Vertrag folgt nun also der Schritt in Richtung Wildpark. Beim KSC unterschreibt Beifus bis 2025. Seine Bewerbung dazu gab er höchstpersönlich in Karlsruhe ab. Beim turbulenten 4:4 stand Beifus über 90 Minuten auf dem Platz und steuerte einen Assist bei. Trotz kicker-Note fünf erklärte Beifus: "In der Hinrunde gegen den KSC wurde das Trainerteam auf mich aufmerksam. Danach kam der Kontakt zustande."

Beifus, der sich vorab auch beim ehemaligen U-Nationalmannschafts-Kollegen Paul Nebel erkundigte, wird künftig die Nummer vier tragen. "Er hat uns signalisiert, dass er den Konkurrenzkampf auf dieser Position bei uns annehmen möchte. Deshalb sind wir als Trainerteam sehr froh darüber, dass sich Marcel für uns entschieden hat", erklärte Coach Christian Eichner. " Fußballerisch bringt er ein sehr interessantes Gesamtpaket mit.“

Beifus ist nach der Rückhol-Aktion von Lars Stindl der zweite extrerne Neuzugang des KSC. Außerdem rückt Eren Öztürk aus der eigenen U 19 zur kommenden Spielzeit in den Profikader auf.