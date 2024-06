Kein Co-Trainer unter Fiel: Reiß sagt ab

Cristian Fiel wird neuer Hertha-Chefcoach. Das Personalpuzzle dahinter ist weiter in Arbeit - auch weil Oliver Reiß nach kicker-Informationen für die Co-Trainer-Position überraschend abgesagt hat.

Cristian Fiel und Hertha BSC sind sich einig, die Klubs - Fiels bisheriger Arbeitgeber 1. FC Nürnberg und sein neuer Arbeitgeber Hertha - sind sich über die Wechselmodalitäten und die Ablöse in Höhe von knapp 500 000 Euro einig. Allein die Unterschrift Fiels unter den ausgehandelten Zweijahresvertrag fehlt noch, soll aber zeitnah erfolgen. Fiel wird, so hört man, am Donnerstag in Berlin erwartet. Dass neben Torwarttrainer Andreas Menger und den Athletiktrainern Henrik Kuchno und Hendrik Vieth auch der Portugiese Jaime Monroy zum Staff gehören soll, hatte der kicker am Mittwochnachmittag exklusiv berichtet.

Für Fiel ist der zuletzt vereinslose Monroy mit seiner großen internationalen Erfahrung ein wichtiges Puzzleteil bei der neuen Aufgabe. Bei Leeds United wirkte Monroy in der Saison 2020/21 unter dem argentinischen Trainer-Guru Marcelo Bielsa als Co-Trainer, zudem arbeitete er als Scout für den FC Porto und Atletico Madrid, als Nachwuchstrainer für Boavista Porto und den FC Barcelona, dessen Lehre und Stil Fiel über die Maßen schätzt, als Cheftrainer bei AO Xanthi und zuletzt als Co-Trainer bei Olympiakos Piräus und West Bromwich Albion unter Carlos Corberan.

Reiß wohl vor Abgang auf Cheftrainer-Posten

Einen Rückschlag in den personellen Planungen kassierte Hertha allerdings auch. Nach kicker-Informationen hat der als weiterer Co-Trainer neben Monroy fest eingeplante Oliver Reiß den Hertha-Bossen zu deren Überraschung inzwischen abgesagt. Reiß, Inhaber der Fußballlehrer-Lizenz und zuletzt Trainer von Herthas U 19, sollte im Fiel-Stab für den von Hertha ausgerufenen "Berliner Weg" stehen und in seiner Trainer-Karriere den nächsten Schritt machen. Zwischen Fiel und Reiß gab es ein Treffen, das - so hört man - beiden inhaltlich grundsätzlich zusagte.

Jetzt die Wende in dieser Personalie: Reiß, vor einem Jahr Kandidat für die U 23 des 1. FC Köln, steht Stand jetzt als Fiel-Assistent nicht zur Verfügung. Ihn zieht es in den Männerbereich und offenbar zu einem anderen Klub, wohl als Cheftrainer.

Polenz kein Kandidat - und Ebert?

Seit Reiß' unerwarteter Absage ist die Co-Trainer-Suche neu im Gange, gesucht wird extern und intern. Jerome Polenz, in Nürnberg in der abgelaufenen Saison Co-Trainer von Fiel und zuvor zwischen 2021 und 2023 bei Herthas U 23 Co-Trainer unter Ante Covic, soll trotz der Reiß-Absage weiterhin kein Kandidat sein. Ein Gedankenmodell ist hingegen die Einbindung von Herthas Ex-Profi Patrick Ebert in den Staff der Profis.

Ebert spielte unter Fiel bei Dynamo Dresden, beide schätzen sich außerordentlich. Für eine nominelle Co-Trainer-Position bei den Profis fehlt Ebert, der in der Vorsaison Co-Trainer bei Herthas U 15 war, dem Vernehmen nach allerdings noch die erforderliche Lizenz. Deshalb ist die interne Marschroute klar: Neben Monroy soll ein weiterer Co-Trainer installiert werden - idealerweise mit guten Kenntnissen des Hertha-Unterbaus. Und Ebert könnte zusätzlich eine Rolle im Team Fiel spielen.