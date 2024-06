Vertrag bis 2026: Fiel kommt - ohne Polenz

Jetzt ist alles klar: Cristian Fiel wechselt vom 1. FC Nürnberg in die Hauptstadt und soll bei Hertha BSC die Mission Bundesliga-Aufstieg anleiten.

Mit dem 44-jährigen Fiel hatte Hertha bereits vor Tagen Einigung über einen Vertrag bis 2026 erzielt, jetzt haben sich auch die Klubs auf die Wechselmodalitäten verständigt. Eine entsprechende Sky-Meldung vom Mittwoch deckt sich mit kicker-Informationen. Für Fiel, der in Nürnberg noch einen Vertrag bis 2025 besaß, zahlen die Berliner dem Vernehmen nach eine Ablöse von knapp 500 000 Euro.

Neuendorf war die treibende Kraft

Als treibende Kraft bei der Personalie galt vor allem Andreas "Zecke" Neuendorf, Herthas Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich, der Fiel und dessen inhaltlichen Ansätze außerordentlich schätzt. Als sich Hertha vor einem Jahr nach dem Bundesliga-Abstieg dazu entschloss, mit Pal Dardai in die 2. Liga zu gehen, soll sich Neuendorf bereits mit Fiel befasst haben.

Fiels FCN-Co-Trainer Jerome Polenz bleibt nach Lage der Dinge in Nürnberg, wo er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt. Fiel, berichten gut informierte Kreise, hätte Polenz und den österreichischen FCN-Athletiktrainer Rafael Pollack gern mit nach Berlin genommen. Hertha hat aber mit Blick auf den als Leitlinie ausgerufenen "Berliner Weg" andere personelle Pläne. Der bisherige U-19-Trainer Oliver Reiß rückt in den Profibereich und als Assistenzcoach an Fiels Seite. Torwarttrainer Andreas Menger und die Athletiktrainer Henrik Kuchno und Hendrik Vieth sollen an Bord bleiben.

Neuer Co-Trainer aus Portugal

Zudem zeichnet sich auch eine Lösung für die Besetzung des zweiten Co-Trainer-Postens ab: Der Portugiese Jaime Monroy ist nach kicker-Infomationen Fiels Wunschkandidat. Monroy, einst Scout beim FC Porto und Atletico Madrid, arbeitete im Jugendbereich als Trainer bei Boavista Porto sowie dem FC Barcelona und bei Milan als Technischer Direktor im Nachwuchs.

Unter Trainer-Guru Marcelo Bielsa war er 2020/21 Co-Trainer bei Leeds United, später folgten die Cheftrainer-Position bei AO Xanthi und Co-Trainer-Erfahrungen bei Olympiakos Piräus und West Brom, wo Monroy unter dem Spanier Carlos Corberan arbeitete. Jetzt soll Monroy seine erste Deutschland-Station antreten - und Fiel und Reiß in der täglichen Arbeit unterstützen und ergänzen.