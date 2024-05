Kanonen-Übergabe vertagt: Kane reist nicht mit nach Hoffenheim

Harry Kane (30) wird seine erste Bundesliga-Saison mit 36 Toren beenden - die Torjägerkanone des kicker aber erst zu einem späteren Zeitpunkt entgegennehmen.

Derzeit in ziviler Kleidung unterwegs: Harry Kane muss angeschlagen passen. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Er hat so viele Tore erzielt wie kein Bundesliga-Debütant vor ihm, doch auf das perfekte Ende muss Harry Kane in vielerlei Hinsicht verzichten. Einen Titel konnte er in seiner ersten Saison beim FC Bayern bekanntlich nicht gewinnen, immerhin zwei persönliche Auszeichnungen sind ihm dafür nicht mehr zu nehmen.

Sollte Stuttgarts Serhou Guirassy am Samstag kein Zehnerpack gegen Borussia Mönchengladbach gelingen oder Leipzigs Lois Openda in Frankfurt nicht zwölf Treffer erzielen, wird Kane die Liste der Bundesliga auch nach dem letzten Spieltag mit 36 Toren anführen und dadurch die Torjägerkanone des kicker erhalten.

Mitwirken kann er im Saisonfinale bei der TSG Hoffenheim nicht. Die Rückenblockade, zugezogen beim Aufwärmen vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid (1:2), bremst den Engländer wie schon vorige Woche beim abschließenden Heimspiel gegen Wolfsburg (2:0).

Kane wird die Reise ins Kraichgau gar nicht erst mit antreten und die üblicherweise am letzten Spieltag überreichte Kanone stattdessen zu einem anderen Zeitpunkt entgegennehmen.

Auch der Golden Shoe winkt dem Briten

Darüber hinaus wird Kane, der bereits dreimal in der Premier League Torschützenkönig wurde, mit großer Wahrscheinlich den vom kicker mit vergebenen Golden Shoe als bester Torjäger Europas erhalten. Aktuell führt er das Ranking nahezu uneinholbar vor PSG-Superstar Kylian Mbappé und VfB-Angreifer Guirassy an. Erst auf Platz vier folgt Vorjahressieger Erling Haaland von Manchester City.

Die Bayern werden in Sinsheim derweil wie erwartet auch ohne Leroy Sané (Probleme am Schambein) und Jamal Musiala (Kniereizung) auskommen müssen, auch Eric Maxim Choupo-Moting und Min-Jae Kim können nicht auflaufen, wie Thomas Tuchel am Freitag erklärte. Darüber hinaus fehlen Tuchel in seinem letzten Spiel als FCB-Coach Kingsley Coman (Muskelbündelriss in den Adduktoren), Serge Gnabry (Muskelbündelriss im Oberschenkel) und Raphael Guerreiro (Kapsel- und Bänderverletzung am Sprunggelenk).