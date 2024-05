Golden Shoe: Guirassy setzt sich von Haaland ab - Mbappé verteidigt Rang 2

Der Goldene Schuh wird nach dieser Saison wohl in den Besitz von Harry Kane wandern, auch wenn der Bayern-Torjäger am Wochenende nicht ins Geschehen eingreifen konnte. Die Verfolger trafen - außer Titelverteidiger Erling Haaland, der im ESM-Ranking vom Podium flog.

Trafen am vergangenen Wochenende und untermauerten ihre Spitzenposition: Serhou Guirassy und Kylian Mbappé. imago images (3)

Beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg fehlte Harry Kane verletzt, ob der Torjäger des FC Bayern beim abschließenden Spiel bei der TSG Hoffenheim auflaufen kann, wird sich zeigen. Unabhängig davon wird sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der 36 Tore und damit 72 Punkte auf seinem Konto hat, im Goalgetter-Ranking der European-Sports-Media (ESM) Platz 1 nicht mehr nehmen lassen.

Das ändert auch nichts daran, dass Kylian Mbappé bei seinem letzten Liga-Heimspiel für Paris St. Germain den Führungstreffer des französischen Meisters beim 1:3 gegen Toulouse erzielt hat und nun 27 Tore aufweisen kann. Damit hat der scheidende PSG-Star Rang 2 verteidigt, obwohl Serhou Guirassy das Tor des Tages für den VfB Stuttgart beim 1:0-Erfolg beim FC Augsburg verzeichnete und jetzt bei 26 Toren (52 Punkte) steht.

Guirassy bleibt damit an Mbappé dran und hat ganz nebenbei Erling Haaland abgeschüttelt, mit dem er sich vor dem Spieltag Platz 3 teilen musste. Der Titelverteidiger des Golden Shoe, der sich zuletzt mit einer Vier-Tore-Gala im Ranking hochkatapultiert hatte, ging beim 4:0 von ManCity beim FC Fulham auf dem Weg zur Meisterschaft leer aus.

Martinez zieht mit Openda gleich

Ebenso Lois Openda, der beim 1:1 gegen Bremen keine Leipziger Hauptrolle spielte und sich Rang 5 in der europäischen Torjägerliste nun mit Lautaro Martinez teilen muss. Der Argentinier beendete mit dem Treffer zum 4:0 beim 5:0 von Meister Inter Mailand gegen Frosinone Calcio seine sieben Spiele andauernde Torflaute und hat nun wie Openda 24 Tore stehen.

Beier macht 16 Plätze gut, Boniface verpasst die Top 50

Zwei Bundesliga-Profis machten indes riesige Sprünge im Tableau, auch wenn sie weit von den Top 10 entfernt sind. Hoffenheims Maximilian Beier gelang ein Doppelpack beim 6:0-Kantersieg bei Absteiger Darmstadt und verbesserte sich um 16 Plätze auf Rang 35. Victor Boniface gelang per Elfmeter das zwischenzeitliche 2:0 bei Leverkusens 5:0 in Bochum, damit katapultiert sich der Stürmer des Meisters auf Rang 55 - die Top 50 hat er verpasst, am letzten Spieltag eröffnet sich gegen Augsburg noch einmal eine Gelegenheit.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 14.5.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Harry Kane FC Bayern 36 2 72 2 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 27 2 54 3 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 26 2 52 4 Erling Haaland Manchester City 25 2 50 5 Lois Openda RB Leipzig 24 2 48 Lautaro Martinez Inter Mailand 24 2 48 7 Vangelis Pavlidis AZ Alkmaar 28 1,5 42 Cole Palmer Chelsea 21 2 42 9 Luuk de Jong PSV Eindhoven 27 1,5 40,5 Viktor Gyökeres Sporting 27 1,5 40,5 11 Artem Dovbyk FC Girona 20 2 40 Alexander Isak Newcastle United 20 2 40 13 Ollie Watkins Aston Villa 19 2 38 Dominic Solanke Bournemouth 19 2 38 Jonathan David Lille OSC 19 2 38 Alexander Sörloth FC Villarreal 19 2 38 17 Amahl Pellegrino FK Bodö/Glimt 24 1,5 36 Deniz Undav VfB Stuttgart 18 2 36 Mohamed Salah FC Liverpool 18 2 36 Jude Bellingham Real Madrid 18 2 36 21 Kevin Denkey Cercle Brügge 23 1,5 34,5 Santiago Gimenez Feyenoord Rotterdam 23 1,5 34,5 Mauro Icardi Galatasaray SK 23 1,5 34,5 24 Heung-min Son Tottenham Hotspur 17 2 34 Alexandre Lacazette Olympique Lyon 17 2 34 Robert Lewandowski FC Barcelona 17 2 34 Phil Foden Manchester City 17 2 34 28 Ante Budimir Osasuna 16 2 32 Dusan Vlahovic Juventus 16 2 32 Jarrod Bowen West Ham 16 2 32 Bukayo Saka FC Arsenal 16 2 32 Pierre-Emerick Aubameyang Olympique Marseille 16 2 32 33 Simon Banza Sporting Braga 21 1,5 31,5 Lawrence Shankland Heart of Midlothian 21 1,5 31,5 35 Borja Mayoral FC Getafe 15 2 30 Ermedin Demirovic FC Augsburg 15 2 30 Edin Dzeko Fenerbahce SK 20 1,5 30 Rafa Mujica FC Arouca 20 1,5 30 Victor Osimhen SSC Neapel 15 2 30 Wissam Ben Yedder AS Monaco 15 2 30 Maximilian Beier TSG Hoffenheim 15 2 30 Youssef En-Nesyri FC Sevilla 15 2 30 43 Alvaro Morata Atletico Madrid 14 2 28 Imre Badalassi SP Tre Penne 28 1 28 Gorka Rodriguez Athletic Bilbao 14 2 28 Olivier Giroud AC Milan 14 2 28 Albert Gudmundsson CFC Genua 14 2 28 Thijs Dallinga FC Toulouse 14 2 28 Nicolas Jackson FC Chelsea 14 2 28 50 Andrej Ilic Rigas FS/Valerenga Oslo 14/9 1/1,5 27,5 51 Mohamed Amoura FC Lugano/Union St. Gilloise 1/17 1,5/1,5 27 Rey Manaj Sivasspor 18 1,5 27 Brian Brobbey Ajax Amsterdam 18 1,5 27 Ramon Mierez NK Osijek 18 1,5 27 55 Hakan Calhanoglu Inter Mailand 13 2 26 Antoine Griezmann Atletico Madrid 13 2 26 Vinicius Junior Real Madrid 13 2 26 Paulo Dybala AS Rom 13 2 26 Hugo Duro Perales FC Valencia 13 2 26 Victor Boniface Bayer Leverkusen 13 2 26 Marcus Thuram Inter Mailand 13 2 26 Jean-Philippe Mateta Crystal Palace 13 2 26 Georges Mikautadze FC Metz 13 2 26 Benjamin Sesko RB Leipzig 13 2 26

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.