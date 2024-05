Arnautovic beendet Frosinones Hoffnungen auf die Überraschung

Inter Mailand hat sich bei Kellerkind Frosinone keine Blöße gegeben. Dem Meister reichte eine dosierte Leistung gepaart mit einer eiskalten Chancenverwertung. Allerdings hatten die Nerazzurri auch etwas Glück, dass die Hausherren teils beste Chancen ungenutzt ließen. Arnautovics Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 brach den Willen dann endgültig.

Während Inter Mailand als bereits feststehender Meister die Saison ausklingen lassen kann, kämpft Neuling Frosinone noch um den Klassenerhalt - und startete deshalb auch aktiv in die Partie. Mit der ersten richtigen Chance stachen dann aber die Nerazzurri durch Frattesi eiskalt zur (18.).

Geschockt waren die Gastgeber aber nicht: Brescianini ließ Sommer fliegen (25.), Cheddira scheiterte gar an der Latte (40.). Eine stark durchrotierte Mannschaft aus Mailand ließ es weiter ruhig angehen und konnte von Glück reden, dass Frosinone einfach zu viel liegen ließ, denn auch nach dem Seitenwechsel gelang dem Team von Eusebio di Francesco trotz bester Chancen einfach kein Treffer.

Aus dem Nichts hätte der deutsche U-21-Nationalspieler Bisseck beinahe erhöht, köpfte nach einer Ecke aber nur an die Latte (58.). Nur zwei Minuten später machte Arnautovic dann alles klar. Der 35-Jährige musste eine Frattesi-Vorlage nur zu seinem dritten Saisontreffer einschieben (60.).

Inter macht es deutlich

Spätestens als Carlos Augusto einen Abschluss von Brescianini vor der Linie geklärt hatte (76.) und Buchanan seine Freiheiten zum 3:0 genutzt hatte (77.), war der Wille des Aufsteigers gebrochen. Es schlichen sich immer mehr Fehler in der Defensive ein.

Der eingewechselte Lautaro Martinez nutzte eine schlechte Klärung zum 4:0 (80.) und auch Thuram profitierte von einem Ballverlust und lupfte zum 5:0-Endstand über Keeper Cerofolini hinweg (84.).

Rekordsaison ist möglich

Inter könnte damit weiterhin den eigenen Punkterekord knacken. In der Saison 2006/07 hatten die Mailänder am Ende als Meister 97 Punkte, in dieser Spielzeit könnten sie bei 98 Zählern enden. Dafür brauchen die Nerazzurri in den letzten beiden Spielen (zuhause gegen Lazio und auswärts bei Hellas Verona) zwei Siege.