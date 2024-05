Atalanta schlägt Rom und feiert wichtigen Sieg im Kampf um CL-Quali

Atalanta Bergamo hat sich im Duell der EL-Halbfinalisten gegen die AS Rom durchgesetzt und einen großen Schritt in Richtung CL-Qualifikation gemacht. Ein lange Zeit einseitiges Spiel wurde am Ende noch einmal unerwartet spannend.

Nach dem Doppelschlag von Charles de Ketelaere sah es zwischen Atalanta und der AS Rom lange Zeit nach einer deutlichen Angelegenheit aus. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto