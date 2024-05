Höchster Saisonsieg: Milan schießt sich den Frust von der Seele

Die AC Mailand hat nach sechs sieglosen Spielen in Folge ein Ausrufezeichen gesetzt und mit dem 5:1 gegen Cagliari Calcio den höchsten Saisonsieg eingefahren. An die Mütter der Spieler war in San Siro auch gedacht.

Glückliche Sieger: Christian Pulisic (#11) und Rafael Leao. imago images