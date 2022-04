Ingolstadt steigt ab - Fortuna vergibt vorzeitigen Klassenerhalt

Am 31. Zweitliga-Spieltag spielen die besten vier Klubs direkt gegeneinander. Zuvor aber ging es am Freitag weiter unten in der Tabelle hoch her - Ingolstadt ist nun auch rechnerisch abgestiegen, Dresden ärgerte Düsseldorf.

Klassenerhalt nicht mehr möglich: Die FCI-Profis sprachen nach dem 2:2 in Karlsruhe mit den mitgereisten Fans. IMAGO/Stefan Bösl