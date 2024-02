Influencer-Trio investiert über Hitzlsperger-Firma in Aalborg BK

Vor knapp einem Jahr ist Thomas Hitzlsperger beim dänischen Klub Aalborg BK eingestiegen. Nun haben er und seine Mitstreiter weitere prominente Gesichter als Investoren für das Projekt gewinnen können.

Seit Anfang 2023 hält der 52-malige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger über die Sport Strategy Excellence 22 GmbH & Co. KG (kurz: SSE22) rund 20 Prozent am dänischen Zweitligisten Aalborg BK. Die Anteile ließ sich die Gesellschaft rund zwei Millionen Euro kosten. Von Anfang an mit an Bord sind als Geldgeber der ehemalige HSV-Vorstand Joachim Hilke sowie Bernhard Peters, seines Zeichens unter anderem Ex-Sportdirektor der TSG Hoffenheim und des Hamburger SV. Nun hat die Gesellschaft weitere Investoren aufgetan.

Neben Manuel Lopez (Gründer von Spox.com und Mediasport) schließen sich drei der reichweitenstärksten Influencer Deutschlands der SSE22 an, um sich somit indirekt an Aalborg BK zu beteiligen. So werden Maximilian Stemmler (als Streamer besser bekannt unter dem Namen "Trymacs"), Anton Rinas ("ViscaBarca") und Sascha Hellinger ("UnsympathischTV") in die Hitzlsperger-Gesellschaft investieren und diese mit ihrem Know-how bei der Kommunikation und der Erstellung moderner Inhalte für junge Zielgruppen unterstützen.

Alle drei Influencer sind auf Streaming-Plattformen wie Youtube und Twitch für ihre Fußballinhalte bekannt. "ViscaBarca" gilt als der größte Stadion-Vlogger Deutschlands, während "Trymacs" unter anderem den Hamburger Amateurfußballverein SSV Hardstuck ins Leben gerufen hat und zudem ein Team in der neuen Baller League von Mats Hummels und Lukas Podolski stellt - genauso wie übrigens auch Sascha Hellinger.

2,4 Milliarden Aufrufe bei Youtube

Eines der ausgerufenen Ziele von SSE22 und Aalborg BK ist es, über die Kooperation auf den Social-Media-Kanälen des Klubs Follower aus Deutschland zu erreichen - und perspektivisch neue Fans zu gewinnen.

Neben dem sportlichen Erfolg ist es wichtig, den Verein dabei zu unterstützen, neue Fans über verschiedene Kommunikationsplattformen zu erreichen. Thomas Hitzlsperger

Das Reichweiten-Potenzial der drei Influencer ist ziemlich groß, wie unter anderem ein Blick auf die Youtube-Werte zeigt (siehe unten). Die Videos von "Trymacs", "ViscaBarca" und "UnsympathischTV" kommen dort auf zusammengerechnet rund 2,4 Milliarden Aufrufe. Zum Vergleich: Bei den Views von Aalborg-BK-Inhalten steht ebenfalls eine 2,4 - dahinter allerdings die Angabe Millionen, es fehlen also ganze drei Nullen. Bei Instagram kommen die drei Internet-Größen derweil zusammen auf 3,4 Millionen Follower, während Aalborg BK auf der Plattform gerade einmal 37.200 zählt.

Reichweiten bei Youtube

Streamer Abonnenten in Mio. Videoaufrufe in Mrd. "ViscaBarca" 1,83 0,436 "Trymacs" 2,3 1,3 "UnsympathischTV" 2,79 0,678 Summe 6,92 2,414

"Neben dem sportlichen Erfolg ist es wichtig, den Verein dabei zu unterstützen, neue Fans über verschiedene Kommunikationsplattformen zu erreichen. Fans und Sponsoren wollen so viele Informationen über ihren Lieblingsverein und ihre Idole wie möglich. Das gilt nicht nur für die 90 Minuten auf dem Platz, sondern auch zwischen den Spielen", sagt Thomas Hitzlsperger über die strategische Bedeutung der neuen Geldgeber. Laut Geschäftspartner Joachim Hilke könnten künftig "auch Sponsoren stärker in die Content-Creation eingebunden werden". Denn "mit der zunehmenden Reichweite des Vereins und der Spieler" werde sich auch die Reichweite für die Partner vergrößern.

Aalborg will direkten Wiederaufstieg

Alle drei Influencer lieben nach eigenen Angaben "den Fußball, seine Traditionen und die Fankultur". Sie planen, regelmäßig die Heimspiele von Aalborg BK zu besuchen. So wird das Trio auch beim ersten Heimspiel des Jahres 2024, dem Spitzenspiel gegen SönderjyskE, im Aalborg Portland Park mit von der Partie sein.

Nach dem Abstieg in die zweithöchste dänische Spielklasse rangiert Aalborg BK derzeit in der Nordic Bet League auf einem aussichtsreichen zweiten Rang. Abseits der Erschließung neuer Reichweiten ist das kurzfristige Ziel von Aalborg BK für diese Saison daher allen voran der Wiederaufstieg in die 3F Superliga.

Henning Eberhardt