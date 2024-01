5G-Bodycams und "Gamechanger"-Glücksrad: Die Baller League im Business-Check

Die Baller League um ihre Präsidenten Mats Hummels und Lukas Podolski steht unmittelbar vor ihrem ersten Anpfiff. Der kicker blickt auf die wichtigsten Personen und Partner der neuen Indoor-Kleinfeldliga.

Am 15. Januar öffneten sich zum ersten Mal die Türen im Hangar der Motorworld in Köln. Beim sogenannten "Draft Day" der Baller League stellten 24 Team-Manager ihre insgesamt zwölf Teams für die erste Saison der neu geschaffenen Kleinfeldliga zusammen. Zuvor hatten bereits im Dezember vergangenen Jahres Fußballer aus dem Amateur- und semiprofessionellen Bereich die Chance, sich für den Draft zu empfehlen. Bei den drei Vorauswahlevents in der Kölner Straßenkicker Base waren rund 10.000 Bewerber dabei.

Unter den nun am Draft teilnehmenden Spielern tummelten sich auch bekannte Namen aus dem Profifußball. So werden beispielsweise die Ex-Profis Sascha Bigalke, Christian Clemens, Marcel Heller, Moritz Leitner, Richard Sukuta-Pasu und Samed Yesil regelmäßig die Schuhe in der Baller League schnüren und die Erfahrung aus zusammengerechnet 403 Einsätzen in der Bundesliga sowie 349 Einsätzen in der 2. Bundesliga mit in den Wettbewerb einbringen.

So funktioniert die Baller League

In der Baller League duellieren sich die Teams auf einem 29 x 50 Meter großen Spielfeld im Modus Sechs-gegen-sechs. Die Teams bestehen aus elf Spielern, von denen neun beim Draft Day ermittelt wurden und zwei an jedem Spieltag per Wildcard in den Kader berufen werden können.

An jedem der elf Spieltage, die immer montags stattfinden, werden je sechs Spiele à zweimal 15 Minuten angepfiffen. Alle Teams treffen im Laufe der Saison einmal aufeinander. Der Sieger der ersten Saison der Baller League wird schließlich am 6. April per Final Four in einem noch nicht benannten Fußballstadion ermittelt.

Mit Ausnahme des abschließenden Stadionevents sowie über Verlosungen sind öffentlich keine Tickets für die Baller League erhältlich. Für geladene Gäste bietet die Motorworld an den Spieltagen jedoch eine Kapazität von rund 500 Sitzplätzen.

Alle Spieltage der Baller League werden indes live und kostenlos auf Twitch übertragen. Die Streaming-Plattform Joyn zeigt immer montags ab 16 Uhr ebenfalls Live-Spiele, während Pro Sieben Maxx im Zeitraum von 20:15 bis 21.30 Uhr pro Spieltag live im linearen Fernsehen eine Abendpartie ausstrahlt, welche ebenfalls auf Joyn sowie im Livestream auf Ran.de zu sehen sein wird.

Das sind die Köpfe hinter der Baller League

Die im sportlichen Sinne prominentesten Köpfe hinter der Baller League sind die beiden Präsidenten Mats Hummels ("League President") und Lukas Podolski ("President of Football"). BVB-Profi Hummels ist zugleich Teil eines Gründungstrios, zu dem neben ihm noch zwei Co-CEOs gehören. Einer von ihnen ist Felix Starck, seines Zeichens Co-Founder der Produktionsfirma Koryphäen Film. Starck, der auf Mallorca lebt, gilt als initialer Impulsgeber für die Baller League. Neben Hummels und Starck ist mit Thomas de Buhr zudem ein bekannter Medien-Manager an Bord, der in der Vergangenheit unter anderem für Google, Twitter (heute: X) und DAZN tätig war. In Daniel Donaldson verpflichtete die Baller League Ende 2023 zudem einen Bundesliga-erfahrenen Manager als Chief Marketing Officer, der zuvor sechs Jahre bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) gearbeitet hatte.

Ihre Vision beschreiben die Macher der Baller League auf der Webseite auszugsweise wie folgt: "Der neue alte Fußball, denn alles begann auf den Bolzplätzen der Nation. Unvorhersehbarer, echter und technischer Fußball - ohne Politik. Ohne Taktik. Für den Fan kostenlos erlebbar. (…) Der Fußball steht im Vordergrund und wird von hochklassigem Entertainment unterstützt - nicht andersrum."

Gerade der letzte Satz klingt nach einer betonten Abgrenzung zu ähnlichen Liga-Formaten, die es wie die Kings League von Gerard Piqué entweder bereits gibt oder die wie die The Icon League von Toni Kroos und Streaming-Star Elias Nerlich noch in Planung sind. Letztere soll im Spätsommer nach der UEFA EURO 2024 starten.

Krombacher-Chef als bisher anonymer Gesellschafter

Neben dem genannten Gründer-Trio um Hummels, de Buhr und Starck befindet sich nach exklusiven Recherchen des kicker eine bisher namentlich nicht erwähnte vierte Partei unter den Unterstützern der Baller League. So fungiert in Krombacher-Chef Bernhard Schadeberg eine deutsche Unternehmergröße als Gesellschafter der Baller League.

Xing investiert millionenschwer in die Baller League

Refinanziert wird die Baller League vor allem über Einnahmen aus dem Sponsoring. Die Vermarktung wurde federführend von der Agentur Five Aside auf- und umgesetzt. Die Mainzer Agentur berät im Kerngeschäft Sportprofis im Athleten-Marketing, zu den Klienten zählen neben dem Co-Founder und Präsidenten Mats Hummels mit Jule Brand vom VfL Wolfsburg und Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach auch zwei Team-Manager der Baller League (siehe unten).

Ebenfalls in die Vermarktung eingebunden ist der Hamburger Sportvermarkter Sportfive, der mit Xing den größten Sponsor der Baller League gewinnen konnte. Als Gründungs- und offizieller Hauptpartner investiert das Jobs-Netzwerk einen mittleren siebenstelligen Euro-Betrag in den Wettbewerb. Im Gegenzug werden einheitlich alle zwölf Teams das Xing-Logo auf den Trikots tragen, die im übrigen allesamt vom nachhaltigen Hersteller Raval aus Berlin gefertigt werden. Darüber hinaus wird Xing auch inhaltlich eingebunden sein. Das Unternehmen begleitet die Baller League beispielsweise mit News, Spielberichten, Hintergrundinformationen und exklusiven Geschichten über seine Kanäle.

Nach Informationen des kicker liegen die Sponsoringsummen der weiteren großen Partnerschaften im unteren siebenstelligen oder hohen sechsstelligen Euro-Bereich pro Saison, sprich für den Zeitraum rund eines Quartals.

5G-Bodycams, "Gamechanger" per Glücksrad, "Galaxy Minutes"

Der zweitgrößte Partner der Baller League ist Vodafone. Der Düsseldorfer Kommunikationskonzern bringt im Rahmen der Kooperation eine neue Übertragungstechnologie in die Baller League ein. So sollen 5G-Schiedsrichter-Bodycams den Fans eine neue Nähe zum Spielgeschehen ermöglichen. Die Livebilder aller Partien der Baller League werden aus der Schiedsrichter-Perspektive in Echtzeit übertragen. Dafür kommen Smartphones in einer speziellen Vorrichtung am Körper der Unparteiischen zum Einsatz. "Solche Technologien, wie wir sie nun in der Baller League einsetzen, sind die Zukunft für die Übertragung von sportlichen Großereignissen auf der ganzen Welt", sagt Michael Reinartz, Innovations-Chef bei Vodafone Deutschland.

In der Baller League soll analog zur spanischen Kings League punktuell auch ein unkonventionelles Regelwerk für zusätzliche Spannung sorgen. Als offizieller Medien-Partner tritt Vodafone beispielsweise jeweils in den letzten drei Minuten der ersten Halbzeit eines Spiels in Erscheinung, wenn eine per Glücksrad ausgewählte sogenannte "Gamechanger"-Regeländerung eintritt. So kann es vorkommen, dass die Teams plötzlich im Drei-gegen-drei-Format spielen, Spieler und Spielerinnen jeweils nur einen Ballkontakt verwenden dürfen oder Tore nur per Volley-Abschluss erzielt werden können.

Eine ähnliche Wirkung wie das "Gamechanger"-Glücksrad von Vodafone sollen die sogenannten "Galaxy Minutes" des Partners Samsung Electronics erzeugen. Diese bringen wiederum in den letzten drei Minuten der zweiten Halbzeit ausgefallene - und bis dato nicht näher kommunizierte - Regeländerungen mit sich, die dem Spiel unerwartete Wendungen geben können. Darüber hinaus werden die Teams mit "Galaxy"-Smartphones von Samsung ausgestattet, um rund um die Spieltage Inhalte zu kreieren.

"TK-HealthQuest" und Kabinen-Partner Nivea

Als Gesundheitspartner bringt sich auch die Techniker Krankenkasse (TK) über reine Logoplatzierungen hinaus bei der Baller League ein. Das Unternehmen trackt beispielsweise die Gesundheitsdaten der Teams während der Spiele und hat zudem den sogenannten "TK-HealthQuest" ins Leben gerufen. Bei dem Wettbewerb, der an den jeweiligen Spieltagen zwischen der dritten und der vierten Partie stattfindet, müssen die Teams verschiedene Aufgaben bewältigen, die sowohl einen Fußball- als auch einen Gesundheitsbezug haben. Am Ende der Challenge darf sich das Gewinner-Team über einen zuvor nicht bekannten Ex-Profispieler als Verstärkung freuen.

Derweil wird die Marke Nivea Men aus dem Beiersdorf-Konzern als Kabinen-Partner der Baller League auftreten. In diesem Zuge werden die Umkleiden in der Kölner Motorworld in den Farben der Marke gefärbt und den Spielern zudem Pflegeprodukte zur Verfügung gestellt.

Zu den weiteren Partnern der Baller League zählt neben Ticketmaster und Orthomol auch die Softdrinkmarke Krombacher Spezi aus dem familiengeführten Brauereiunternehmen von Baller-League-Gesellschafter Bernhard Schadeberg.

Team-Manager bringen Reichweite mit

Die Sponsoren der Baller League erhoffen sich Aufmerksamkeit vor allem durch die reichweitenstarken Team-Manager. Das aus fußballerischer Sicht wohl prominenteste Manager-Duo besteht aus Lukas Podolski und Alisha Lehmann. Die Schweizer Nationalspielerin ist aktuell bei Aston Villa in der höchsten englischen Spielklasse Women's Super League im Einsatz und erfreut sich auch in den Sozialen Medien großer Beliebtheit. Bei Instagram zählt sie 16,3 Millionen Follower. Das sind beispielsweise deutlich mehr, als ihr Landsmann und Tennislegende Roger Federer in dem Netzwerk aufweisen kann (12,1 Millionen).

Darüber hinaus sind in der Baller League auch einige Ex-Profis als Manager am Werk. Mit dabei sind Max Kruse, der Ende 2023 seinen Vertrag beim SC Paderborn auflöste und in der Folge sein Karriereende bekannt gab, Kevin-Prince Boateng, der seine Schuhe im Sommer 2023 in Diensten von Hertha BSC an den Nagel hängte, sowie Hans Sarpei und Stefan Effenberg, der das Team Gönrgy Allstars als Überraschungsgast beim Draft Day unterstützte.

Mit "Las Ligas Ladies" gibt es in der Baller League zudem ein Team, das von einem Managerinnen-Duo geführt wird. Dieses besteht aus den beiden Nationalspielerinnen Jule Brand vom VfL Wolfsburg sowie Selina Cerci vom 1. FC Köln.

Die Teams der Baller League im Überblick

Streets United - Lukas Podolski (Gornik Zabrze) und Alisha Lehmann (Aston Villa)

Käfigtiger - Kevin-Prince Boateng und Diyar Acar (Creator mit 1,1 Millionen Followern bei Tiktok und fußballerisch aktiv im Influencer-Klub Delay Sports)

Las Ligas Ladies - Jule Brand (VfL Wolfsburg) und Selina Cerci (1. FC Köln)

Protatos - Lars Holzschneider und Lucas Kutting; Das Creator-Duo aus Düsseldorf ist mit seinem Account Brotatos bei Youtube bekannt für Fußball-Challenges und zählt auf der Plattform 1,42 Millionen Subscriber.

Hollywood United - Ex Profi Max Kruse und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (unter anderem 2,3 Millionen Follower bei Twitch)

VfR Zimbos - Gamerbrother (bürgerlicher Name: Simon Schildgen) und das Duo Simon Bechtold und Timo Schulz vom Account Tisi Schubech gehören zu den bekanntesten deutschen Creators für Themen rund um die Fußballsimulation EA Sports FC 24.

Golden XI - Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) und Ana Maria Markovic (kroatische Nationalspielerin vom Grasshoppers Club Zürich mit über drei Millionen Followern bei Instagram)

Calcio Berlin - Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn sind bekannt für ihr gleichnamiges Fußball-Content-Kollektiv.

Eintracht Spandau - Ex-Bundesliga-Profi Hans Sarpei und Maximilian Knabe aka "Hänno" aka "HandOfBlood", seines Zeichens ebenfalls Präsident des gleichnamigen eSport-Teams.

Beton Berlin - Rapper Kontra K und Podcast-Moderator ("Gemischtes Hack") Felix Lobrecht

Hardstuck Royale - Maximilian Stemmler aka Trymacs ist einer der größten deutschen Streamer mit zusammengerechnet fast sechs Millionen Subscribern bei Twitch und Youtube.

Gönrgy Allstars - Die beiden Creator Marcel Eris (Montana Black) und Jan-Sascha Hellinger (UnsympathischTV) gehen gemeinsam an den Start. Allein bei Youtube vereinen sie zusammen 5,74 Millionen Abonnenten.