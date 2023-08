Holland bleibt Kapitän der Lilien - Mannschaftsrat komplett "Ü 30"

Der SV Darmstadt geht mit dem Kapitän in die anstehende Bundesliga-Saison, mit dem er aus dem Unterhaus aufgestiegen war.

Trägt weiter die Binde in Darmstadt: Fabian Holland. IMAGO/Crystal Pix

Fabian Holland bleibt wenig überraschend Kapitän des SVD. Dies meldeten die Südhessen am Montagnachmittag. Der 33-jährige Linksverteidiger, der seit 2014 für die Lilien spielt und vertraglich bis 2025 an den Klub gebunden ist, wird durch Torwart Marcel Schuhen (30) und Mittelfeldspieler Tobias Kempe (34) vertreten, zwei weitere Routiniers im Kader von Trainer Torsten Lieberknecht.

Der Mannschaftsrat indes besteht aus den drei genannten Spielern sowie aus Klaus Gjasula (33, Mittelfeld) und Christoph Zimmermann (30, Abwehr).

"Nicht komplett hinten reinstellen"

Der bei Hertha BSC ausgebildete Holland kann auf die Erfahrung von 49 Erst- und 231 Zweitliga-Spielen (sieben Tore) verweisen, die er fast allesamt für Darmstadt bestritt. Er ist der einzige Spieler im Kader der "Lilien", der mit dem SVD in sein zweites Bundesliga-Jahr geht.

Im kicker-Interview sagte Holland kürzlich, dass er die Außenseiterrolle mit Darmstadt im Oberhaus "gerne annehmen" würde und "es nicht unsere Art ist, uns komplett hinten reinzustellen. Das wollen wir beibehalten." Bevor der SVD mit einem hessischen Derby auswärts bei Eintracht Frankfurt in die Liga starten wird, steht am Abend noch die erste Pokalhürde bevor - hier tritt Darmstadt beim Südwest-Regionalligisten FC 08 Homburg an.

Auch dann wird Abwehrmann Holland seine Lilien als Spielführer aufs Feld führen. Mit der Binde am Arm, die ihm einst der ehemalige SVD-Trainer Dirk Schuster verliehen hat.