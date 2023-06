Hohe Geldstrafen für Wolfsburg, Rostock und Dresden

Das DFB-Sportgericht hat am Donnerstag einige Geldstrafen verhängt. Der VfL Wolfsburg, Hansa Rostock, Fortuna Düsseldorf und Dynamo Dresden erhielten Post.

Dresden verspielte in Meppen den möglichen Aufstieg. picture alliance

Das DFB-Sportgericht hat den VfL Wolfsburg wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro belegt. Zuschauer hatten in der 52. Minute des Bundesliga-Spiels am vorletzten Spieltag der abgelaufenen Saison beim SC Freiburg (0:2) 20 pyrotechnische Gegenstände entzündet.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. Bis zu 6500 Euro der Geldstrafe kann der VfL für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2023 nachzuweisen wäre.

Rostock für zwei Fälle bestraft

Zweitligist Hansa Rostock muss wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger insgesamt 49.800 Euro blechen. Davon kann der Verein bis zu 16.500 Euro für sicherheitstechnische oder infrastrukturelle Maßnahmen verwenden.

In der 5. Minute des Zweitliga-Spiels gegen den SV Darmstadt 98 Mitte Februar (0:1) hatten Rostocker Zuschauer mindestens 29 bengalische Feuer und zwölf pyrotechnische Fontänen gezündet. Daraufhin musste die Partie für sechs Minuten unterbrochen werden. Darüber hinaus steckte ein Rostocker Anhänger in der 73. Minute des Zweitliga-Spiels beim 1. FC Magdeburg Anfang März (0:3) einen Böller an.

Und auch Fortuna Düsseldorf muss eine Geldstrafe begleichen - in Höhe von 4800 Euro. Vor und während des Zweitliga-Spiels gegen Hannover 96 (3:3) hatten Düsseldorfer Anhänger mindestens acht pyrotechnische Gegenstände abgebrannt.

Verletzte Person in Meppen

Drittligist Dynamo Dresden wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von 11.700 Euro belegt. Während des Auswärtsspiels beim SV Meppen (1:4) hatten SGD-Anhänger mindestens zehn bengalische Fackeln und zwölf Rauchkörper angesteckt. Nach dem Schlusspfiff warfen Dresdner Anhänger zudem pyrotechnische Gegenstände, wovon mindestens einer in einem angrenzenden Zuschauerbereich mit Meppener Anhängern landete und dort mindestens eine Person verletzte.