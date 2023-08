Hoeneß nennt Stillers vorgesehene Position - und will noch einen Verteidiger

Der VfB Stuttgart hat in Angelo Stiller seinen Endo-Ersatz gefunden. Wie Sebastian Hoeneß den Linksfuß einsetzen will, erklärte er vor dem Heimspiel gegen Freiburg.

Wo steht der VfB Stuttgart? Nach dem furiosen 5:0 gegen Bochum und dem herben 1:5 in Leipzig könnte das Heimspiel am Samstag im Baden-Württemberg-Duell mit Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Aufschluss geben. Das gilt auch für die Stammplatzbesetzung im schwäbischen Mittelfeld.

In beiden bisherigen Bundesligaspielen hat Trainer Sebastian Hoeneß ein 4-2-3-1 mit Doppelsechs aufgeboten, wobei Atakan Karazor jeweils den defensiveren Part bekleidete. Daneben agierte gegen Bochum Enzo Millot, der auch schon offensiver gespielt hat, in Leipzig wurde der von Wadenproblemen geplagte Linksfuß von Eigengewächs Lilian Egloff vertreten - keine Dauerlösung.

Nun kommt aber auch Neuzugang Angelo Stiller ins Spiel, bis zu sieben Millionen Euro schwer. "Es darf nicht erwartet werden, dass er Wataru Endo eins zu eins ersetzt", mahnte Hoeneß zwar auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Doch als Positionsvertretung ist der 22-Jährige dann schon von der TSG Hoffenheim geholt worden.

Stiller und Millot stehen sich nicht im Weg

"Angelo ist ein klassischer Sechser", bekräftigt Hoeneß, der Stiller große "technische und strategische Fähigkeiten" attestiert und den er, um dem Stuttgarter Spiel "bessere Dynamik und besseren Rhythmus" zu geben, sowohl auf der Doppelsechs als auch als alleinigen Sechser einsetzen würde. Das würde Stiller neben Karazor bedeuten, während Millot dann auf die Zehn rückt, wo Neuzugang Woo-Yeong Jeong bisher nur bedingt überzeugen konnte.

Dass sowohl Stiller als auch Millot "Optionen für Freiburg" sind, konnte Hoeneß am Donnerstag bereits versichern: "Wie wir es dann am Ende machen", also auch taktisch, "muss man sehen".

Mit Millot steht einer der wichtigsten Spieler der vergangenen Saison-Schlussphase also wieder zur Verfügung, bei Nationalspieler Josha Vagnoman deutet sich das allmählich ebenfalls an: "Ab Dienstag wird er bei uns aufgebaut", so Hoeneß, "dann kann es relativ schnell gehen".

Relativ schnell müsste es auch gehen, wenn neben Kapitän Endo (zum FC Liverpool) auch der zu West Ham United abgewanderte Konstantinos Mavropanos noch ersetzt werden soll, was in Hoeneß' Augen "nicht nur quantitativ" vonnöten ist. Es gebe - 28 Stunden vor dem Schließen des Transferfensters - zwar nichts zu verkünden. "Aber wir sind dran", verriet Hoeneß. "Es wäre sicher sinnvoll, noch jemanden zu bekommen."