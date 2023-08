Sattes Plus: VfB verkauft Mavropanos an West Ham

Konstantinos Mavropanos wollte den VfB Stuttgart verlassen - jetzt ist sein Wechsel zu West Ham offiziell. Die Ablöse kann sich für den VfB sehen lassen.

Erzielte sein letztes Tor im VfB-Trikot in der Relegation gegen den HSV: Konstantinos Mavropanos. picture alliance/dpa

Nach Kapitän Wataru Endo verlässt den VfB Stuttgart noch ein zweiter Leistungsträger der letzten Jahre. Am Dienstagabend machte West Ham United die Verpflichtung von Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos perfekt, der im "Ländle" noch bis 2025 gebunden war, aber bereits vor der Sommerpause seinen Wechselwunsch hinterlegt hatte. Bei den Hammers unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag und bekommt die Rückennummer 15.

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth erklärt den Deal auf der Website des Klubs: "Mit seiner kompromisslosen und athletischen Spielweise hat er Aufmerksamkeit im In- und Ausland auf sich gezogen. Auf seine Entwicklung zum griechischen Nationalspieler und zum international begehrten Top-Spieler können sowohl Dinos, als auch wir als VfB stolz sein. Dinos wollte unbedingt die Chance ergreifen, in die Premier League zurückzukehren. Mit diesem Wunsch ist er auf uns zugekommen. Und natürlich gibt es im Zusammenhang mit diesem Transfer auch deutliche finanzielle Bewegründe, die uns als Verein dazu veranlassen, diesem Transfer zuzustimmen."

Der VfB erhält - so stand es zuletzt im Raum - rund 20 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Boni und macht damit einen satten Gewinn: 2020 war Mavropanos für rund 500.000 Euro vom FC Arsenal ausgeliehen und zwei Jahre später für weitere rund 3,2 Millionen Euro fest verpflichtet worden.

In seiner Zeit bei den Gunners, zwischen Januar 2018 und Januar 2020, hatte sich der griechische Nationalspieler auch wegen hartnäckiger Leistenbeschwerden nicht durchsetzen können und war schließlich zum 1. FC Nürnberg verliehen worden - ehe er ein halbes Jahr später in Stuttgart landete. Nun schließt sich bei Arsenals Stadtrivale der Kreis für Mavropanos, dessen Management zwischenzeitlich auch mit Serie-A-Meister SSC Neapel gesprochen hatte.

"Nach drei Jahren beim VfB Stuttgart ist für mich jetzt der Moment gekommen, den nächsten Schritt zu machen. Es war eine wunderschöne Zeit, die ich immer in sehr guter Erinnerung behalten werde. Ich bedanke mich bei meinen Teamkollegen, allen Trainern, allen Betreuern und den VfB-Mitarbeitern für die vielen schönen Momente", sagt Mavropanos zum Abschied. "Die ganze VfB-Familie hat mich vom ersten Tag an herzlich aufgenommen und ich habe mich sehr wohlgefühlt. Zusammen mit den großartigen VfB-Fans durfte ich viele emotionale, glückliche und spannende Momente im VfB-Trikot erleben. Die Fans haben uns immer überragend unterstützt. Mit diesem Support ist in jedem Spiel alles möglich!"

Mavropanos winkt mehr Geld und der Europapokal

Während der VfB in der Innenverteidigung nun noch einmal nachlegen dürfte, hat West Ham durch den Transfer eine wichtige Lücke geschlossen. Zuletzt war die Verpflichtung von Harry Maguire (Manchester United) geplatzt, die für rund 35 Millionen Euro bereits weitgehend ausgehandelt gewesen war.

Mavropanos, der für den VfB 80 Bundesligapartien absolvierte (sechs Tore, zwei Assists), darf sich auf ein höheres Gehalt freuen - und auf Europapokalfußball: West Ham ist als amtierender Conference-League-Sieger für die Europa-League-Gruppenphase qualifiziert.

Verteidiger Stergiou kommt von St. Gallen

Kurz vor der Bekanntgabe des Wechsels hatte der VfB die Verpflichtung von St. Gallens Leonidas Stergiou öffentlich gemacht. Allerdings ist der 21-jährige Innenverteidiger nicht als Ersatz für Mavropanos vorgesehen, sondern soll behutsam aufgebaut werden. Vielmehr sucht der VfB weiterhin nach einem Eins-zu-eins-Ersatz für den Griechen.