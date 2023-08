Erneutes Wiedersehen mit Hoeneß: VfB Stuttgart verpflichtet Stiller

Der VfB Stuttgart verstärkt sein Mittelfeld. Wie die Schwaben am Freitag bekanntgaben, wechselt Angelo Stiller von der TSG Hoffenheim zum VfB.

"Wir sind froh, dass wir mit Angelo Stiller einen so hoch veranlagten Spieler für unser zentrales Mittelfeld verpflichten konnten", freut sich Sportdirektor Fabian Wohlgemuth über den Transfercoup und hebt die Bedeutung desselbigen hervor: "Mit seiner Verpflichtung setzen wir einen wichtigen Schritt, um auf die Transfers der vergangenen Tage zu reagieren."

Zuletzt hatten die Stuttgarter namhafte Abgänge zu verkraften (Konstantions Mavropanos zu West Ham United sowie Wataru Endo zum FC Liverpool) und hoffen nun, diesen Qualitätsverlust mit dem Transfer von Stiller wieder wettzumachen. "Er ist mit 22 Jahren schon ein etablierter Bundesligaspieler und hat darüber hinaus noch großes Entwicklungspotenzial."

Für mich war sofort klar, dass ich nur zum VfB gehen will. Angelo Stiller

"Als ich zum ersten Mal vom Interesse erfahren habe, war für mich sofort klar, dass ich nur zum VfB gehen will", freut sich Stiller nun auf seinen neuen Klub, mit dem er "viel erreichen will und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Jahren gemeinsam erfolgreich sein werden."

Der gebürtige Münchner durchlief beim FC Bayern die Nachwuchsmannschaften, ehe er im Sommer 2021 zur TSG Hoffenheim wechselte, für die er 47 Bundesliga- und vier Pokalspiele bestritt. Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß kennt den zentralen Mittelfeldmann sehr gut, schließlich arbeitete er mit diesem sowohl im Nachwuchsbereich des FC Bayern als auch später in Hoffenheim zusammen.

Beim Hoffenheimer Saisonstart gegen Freiburg (1:2) stand Stiller noch in der Startelf der TSG. Es war sein letztes Spiel. Beim VfB unterschrieb der der 17-malige deutsche U-21-Nationalspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 und wird fortan mit der Rückennummer 6 auflaufen. Als Sockelablöse überweisen die Stuttgarter fünf Millionen Euro nach Sinsheim, durch Boni kann diese aber noch auf bis zu sieben Millionen anwachsen.