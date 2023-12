Hertha BSC stattet Eigengewächs Kwasigroch mit neuem Vertrag aus

Hertha BSC hat Torhüter Robert Kwasigroch (19) per Vertragsverlängerung bis 2027 an sich gebunden.

Kwasigroch hatte 2022 seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Der gebürtige Berliner schloss sich Hertha im Alter von 13 Jahren an und durchlief danach alle Jugendteams der Hertha-Akademie.

"Robert ist ein Eigengewächs, das sich in den zurückliegenden Monaten sehr gut entwickelt hat. Der 1,92-Meter-Hüne hat sein Talent nicht nur bei den Spielen der U 23 oder im Training bei den Profis unter Beweis gestellt, sondern auch bereits in der 2. Bundesliga gezeigt, dass wir uns auf ihn verlassen können", erklärte Sportdirektor Benjamin Weber.

Kwasigroch feierte am 6. Spieltag Mitte September sein Zweitliga-Debüt, als er den erkrankten Stammtorhüter Tjark Ernst vertrat und seinen Kasten beim 3:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig sauber hielt (kicker-Note 2,5). Elfmal hütete er zudem in dieser Saison das Tor der U 23 von Hertha in der Regionalliga Nordost, für die er insgesamt bislang 24 Pflichtspiele bestritt. Erste Erfahrungen im Regionalliga-Team hatte er bereits in seiner ersten Spielzeit als U-19-Spieler gesammelt.

"Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen der Verantwortlichen und die Wertschätzung, die ich erfahre", freut sich der Keeper über die Vertragsverlängerung. "Hertha BSC ist mein Klub, die Fahne auf der Brust zu tragen, macht mich stolz. Ich bin noch ein junger Keeper, möchte mich Schritt für Schritt verbessern und damit nach der Winterpause weitermachen."

Dann geht es für die Mannschaft von Pal Dardai am 21. Januar (13.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant Fortuna Düsseldorf weiter. Die Hinrunde beendeten die seit neun Pflichtspielen ungeschlagenen Berliner auf Platz 7.