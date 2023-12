Das wurde aus den Gründungsmitgliedern der 2. Bundesliga

1. SC Göttingen 05

Drei Spielzeiten konnte sich der 1. SC Göttingen in der 2. Bundesliga nach deren Einführung halten. 1977 reichte es nur noch zu Rang 17. 1980 kehrte Göttingen ins Unterhaus zurück, verpasste den Cut für die in der darauffolgenden Saison nur noch eingleisige 2. Liga aber deutlich. In den Jahren danach spielten die Niedersachsen in der Oberliga. Mit der Einführung der Regionalligen 1994 begannen auch die Probleme des Vereins. In der Saison 2000/01 hätten die Niedersachsen den Sprung in die Regionalliga zwar sportlich geschafft, jedoch verweigerte der DFB aufgrund eines Insolvenzverfahrens die Lizenz. Von da an ging es weiter bergab. Der Tiefpunkt war 2003 mit der Löschung aus dem Vereinsregister erreicht. Der heutige Nachfolgeklub 1. SC Göttingen spielt in der Landesliga Braunschweig (6. Liga). dpa / Wolfgang Weihs