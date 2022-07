Haller-Diagnose bremst die Euphorie rund um den BVB

Die Tumorerkrankung von Sebastien Haller hat die aufkeimende Euphorie rund um Borussia Dortmund jäh ausgebremst. Der Sport rückte am Montagabend von jetzt auf gleich in den Hintergrund.

Aus dem Trainingslager des BVB in Bad Ragaz berichtet Matthias Dersch

Die Stimmung ist gedämpft, als die Spieler und der Staff von Borussia Dortmund am Dienstagvormittag auf dem Trainingsgelände der Sportanlage Ri Au in Bad Ragaz (Schweiz) eintreffen. Am Abend zuvor hatten sie beim Abendessen erfahren, dass bei Sebastien Haller, dem Neuzugang von Ajax Amsterdam, ein Tumor im Hoden entdeckt worden war. Der Stürmer hatte in Bad Ragaz über Unwohlsein geklagt. Am Montag ließ er sich untersuchen und bekam später die erste Diagnose.

Haller reiste noch am gleichen Tag ab, um sich in einem vom Klub nicht näher benannten "spezialisierten medizinischen Zentrum" genauer untersuchen zu lassen. Bis eine finale Diagnose steht, wird es dauern. Erst dann wird man auch näheres dazu sagen können, wie er behandelt werden muss und wie es weitergehen könnte. Über weitere Erkenntnisse will der BVB "in Absprache" mit dem Spieler informieren, sobald sie vorliegen. "Bis dahin", bittet der Klub, "die Privatsphäre des Spielers und seiner Familie zu respektieren."

Breite Betroffenheit in der Fußball-Szene

Der Fall von Haller, bei dessen sportmedizinischer Untersuchung vor vier Wochen keinerlei Auffälligkeiten aufgetreten waren, ist bereits der dritte in der Bundesliga binnen weniger Monate. Auch bei Timo Baumgartl (Union Berlin) und Marco Richter (Hertha BSC) waren zuletzt Tumore im Hoden entdeckt worden. Wie bei ihnen löste auch die Haller-Nachricht breite Betroffenheit in der Fußball-Szene aus. Spieler, Klubs und Fans sendeten noch am Abend virtuelle Genesungswünsche.

Kapitän Marco Reus verbreitete via Instagram am Dienstag ein Foto von Spielern und Trainerstab, auf dem mehrere Profis Hallers Trikot mit der Nummer neun halten. Reus schrieb dazu: "Seb, we're here for you" (Auf deutsch: Seb, wir sind für dich da). Haller selbst bedankte sich ebenfalls auf Instagram für die zahlreichen Nachrichten und schrieb: "Ich werde mich jetzt auf meine Genesung konzentrieren, um stärker zurückzukommen."

Der Anflug von Euphorie ist gestoppt

Die 1:3-Niederlage des BVB gegen Valencia am Montagabend - sie war aufgrund von Hallers Diagnose noch am gleichen Tag komplett in den Hintergrund gerückt. Die Nachricht war ein Schock. In erster Linie natürlich für den Stürmer und seine Familie, aber auch für seine Teamkollegen, Trainer, den Klub und die Fans des BVB. Sport erschien plötzlich unwichtig, vorerst gestoppt wurde der Anflug von Euphorie, der sich im Dortmunder Umfeld nach dem Trainerwechsel und dem Transfersommer aufgemacht hatte.

