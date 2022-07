Tumor im Hoden entdeckt: Schock für Haller und den BVB

Sebastien Haller ist vorzeitig aus Borussia Dortmunds Trainingslager abgereist. Beim Neuzugang wurde ein Tumor im Hoden entdeckt.

Haller habe nach dem Training am Montagvormittag über Unwohlsein geklagt, teilte der BVB am Abend mit. Im Rahmen intensiver medizinischer Untersuchungen sei daraufhin der Tumor festgestellt worden.

"Diese Nachricht heute war ein Schock für Sebastien Haller und uns alle", wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zitiert. "Die gesamte BVB-Familie wünscht Sebastien, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird und wir ihn bald wieder in die Arme schließen können. Wir werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt."

Weitere Untersuchungen geplant

In den kommenden Tagen sollen weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden. Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen, wollen die Dortmunder "in Absprache mit dem Spieler" darüber informieren. Bis dahin bitten sie, Hallers Privatsphäre zu respektieren.

Der 28-jährige Angreifer war in diesem Sommer von Ajax Amsterdam nach Dortmund gewechselt und sollte dabei helfen, die Lücke zu schließen, die Erling Haaland mit seinem Abschied Richtung Manchester City hinterlassen hat. Nun fällt er auf zunächst unbestimmte Zeit aus.