Tumor-Operation: Saisonende für Unions Baumgartl

Mitte April absolvierte Timo Baumgartl sein letztes Pflichtspiel für Union Berlin. Ein weiteres wird in dieser Spielzeit nicht dazukommen - der 26-Jährige musste operiert werden.

Der 1. FC Union muss auch im letzten Spiel auf die Dienste des Innenverteidigers verzichten, bei dem im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung ein Tumor im Hoden entdeckt worden war. Dieser wurde erfolgreich operativ entfernt, in den nächsten Wochen stehen weitere präventive Nachbehandlungen an. Klar ist damit allerdings, dass Baumgartl für die Fischer-Elf in der laufenden Spielzeit nicht mehr auflaufen wird.

Zuletzt war er beim 1:2 im Pokalhalbfinale gegen RB Leipzig im Einsatz. In der Liga musste er nach dem 30. Spieltag eine Gelbsperre absitzen, ehe ihn ein Infekt zum Aussetzen zwang. In seinem ersten Jahr an der Alten Försterei bestritt der frühere Stuttgarter und Eindhovener 25 Bundesliga-Spiele, fünf Pokalpartien und fünf Spiele in der Europa Conference League (inklusive Quali) für Union.

Glücklicherweise gehe ich seit einigen Jahren zur Vorsorge. Ich bin sehr dankbar für die schnelle, klare Diagnose und für die inzwischen erfolgte, gut verlaufene Operation. Timo Baumgartl

"Glücklicherweise gehe ich seit einigen Jahren zur Vorsorge. Ich bin sehr dankbar für die schnelle, klare Diagnose und für die inzwischen erfolgte, gut verlaufene Operation. Ich möchte mich von ganzem Herzen für die unglaubliche Unterstützung seitens der Charité, der Mannschaftsärzte und des Vereins bedanken. Das werde ich nie vergessen. Mein Fokus gilt jetzt der schnellstmöglichen Genesung", so Baumgartl in einer Mitteilung des Eisenen.

"Wir werden Timo auf seinem Weg bestmöglich unterstützen. Unser ausgezeichnetes Netzwerk von absoluten Spitzenmedizinern steht ihm dafür auch weiterhin zur Verfügung. Dafür sind wir sehr dankbar und daher auch zuversichtlich, dass Timo wieder vollständig genesen wird", so Union-Manager Oliver Ruhnert.

