BVB verliert ohne Haller ersten Härtetest gegen Valencia mit 1:3

Im vierten Spiel der Vorbereitung ist es passiert: Am Montag verlor der BVB den ausgerufenen Härtetest gegen den spanischen Erstligisten FC Valencia aufgrund einer schwachen zweiten Hälfte verdient mit 1:3.

Es war als erster richtiger Härtetest dieser Vorbereitung geplant - und das wurde es dann auch: Nach Erfolgen über den Lüner SV (3:1), Dynamo Dresden (2:0) und dem SC Verl (5:0) kassierte Borussia Dortmund gegen den spanischen Erstligisten FC Valencia am Montag die erste Niederlage unter dem neuen Cheftrainer Edin Terzic. Beim 1:3 (0:1) vor mehr als 5500 Zuschauern in Altach (Österreich) bot der BVB noch zu viel Stückwerk sowie zu wenig Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor und zeigte sich zugleich in der Defensive anfällig, weil die letzte Konsequenz gegen den Ball fehlte. Für Valencia trafen Goncalo Guedes (40., 62.) und Marcos André (58.). BVB-Kapitän Marco Reus erzielte zwischenzeitlich vom Elfmeterpunkt den Ausgleich (51.) für die Dortmunder, nachdem Jamie Bynoe-Gittens von Thierry Correia gefoult worden war.

Terzic setzte erstmals auf die Neuzugänge Karim Adeyemi und Nico Schlotterbeck, in Hälfte zwei feierte auch Niklas Süle seinen Einstand im BVB-Trikot. Sebastien Haller dagen verpasste sein Debüt. Der Stürmer hatte sich am Spieltag mit Krankheitssymptomen abgemeldet. Ein Corona-Verdacht besteht allerdings nicht. Auch Salih Özcan verpasste den Test (Prellung). Manuel Akanji und Nico Schulz, die beide in diesem Sommer den Klub verlassen können, wurden nicht berücksichtigt. Dafür stand Mateu Morey erstmals seit mehr als einem Jahr Verletzungspause wieder im Kader, das Comeback aber blieb noch aus.

Terzic nicht zufrieden

"Wir haben keine Lust auf Niederlagen, aber es ist gut, dass wir gefordert werden. Mit der Leistung und dem Ergebnis sind wir aber nicht zufrieden", sagte Terzic nach der Partie, in der es nicht nur von den Temperaturen hitzig zugegangen war. Vor allem die fehlende Konsequenz seiner Mannschaft auf den letzten Metern bemängelte der 39-Jährige und bilanzierte: "Wir nehmen eine Menge mit für die nächsten Tage auf dem Trainingsplatz."

Schlecht angefangen hatte das Spiel für den BVB nicht. Durch Raphael Guerreiro und Youssoufa Moukoko kamen die Dortmunder zur ersten Chance des Spiels (7.). Kurz darauf deuteten die Spanier an, wie gefährlich sie sein können, als José Luis Gaya einen Freistoß aus 20 Metern an den rechten Pfosten schlenzte (10.). Zehn Minuten später bot sich dem BVB eine Dreifach-Chance: Nach einem schnellen Angriff drosch erst Reus den Ball an die Latte, dann parierte Valencias Keeper Giorgi Mamardashvili den Nachschuss von Thorgan Hazard, bevor Guerreiro den abermaligen Abpraller rechts am Tor vorbeisetzte. Anschließend verpassten auch Moukoko (23.) und Guerreiro (27.) die Führung, die zu diesem Zeitpunkt in Ordnung gegangen wäre.

Wie das 0:1 hätte verhindert werden können

Besser machte es in der 40. Minute auf der Gegenseite Guedes, der Dortmunds Keeper Gregor Kobel mit einem von Thomas Meunier abgefälschten Schuss zur 1:0-Führung überwand. Was auf den ersten Blick unglücklich aussah, ärgerte Terzic besonders und führte seinen Unmut ausführlich aus: "Das Gegentor fängt vorne an: Wir haben sie dort, wo wir sie haben wollen. Der Gegner bietet uns eine Seite an, aber er kann sich dann trotzdem herausdrehen über den Torwart auf die andere Seite. Wenn du da entschlossen die letzten Meter gehst oder zumindest so clever bist, das Foul zu ziehen, dann kommt man nicht in solche Situationen, in denen du dann über 80 Meter nach hinten arbeiten musst."

Die Pause nutzte der BVB-Trainer, um neben der Einwechslung von Süle fünf weitere Spieler neu ins Spiel zu bringen. Einer von ihnen - Youngster Bynoe-Gitten - setzte gleich das erste Ausrufezeichen des zweiten Durchgangs: Nach einem Dribbling des Engländers in den Strafraum stieg Correia ungeschickt ein. Schiedsrichter Walter Altmann zeigte sofort auf den Punkt. Reus verwandelte sicher ins rechte Eck (51.).

Dortmund war in dieser Phase des Spiels zwar leicht feldüberlegen, viel Tempo allerdings war nicht im eigenen Spiel. Und auch an gefährlichen Szenen mangelte es massiv. Nicht so auf der Gegenseite: Nach einem viel zu leicht gewonnenen Zweikampf gegen Mats Hummels bediente Carlos Soler den besser postierten André, der zum 2:1 traf (58.). Nur vier Minuten später schlenzte Guedes den Ball von der linken Seite unhaltbar für Kobel ins rechte obere Eck (62.). Es war die Vorentscheidung in einer Partie, in der dem BVB nach kräftezehrenden Tagen im Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) nicht mehr viel gelingen wollte. Daran änderten auch die weiteren Wechsel - Abdoulaye Kamara und Soumaila Coulibaly kamen für Reus und Hummels ins Spiel - nichts mehr.

Bereits am Freitag trifft der BVB - erneut in Altach - im nächsten Härtetest der Vorbereitung auf den FC Villarreal (19 Uhr). Eine Woche später steigt bei 1860 München in der ersten Runde des DFB-Pokals der Pflichtspielauftakt der Saison 2022/23.