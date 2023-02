Gladbach direkt dahinter: Der unerwartete "Freitags-Champion" der Liga

Freitagsspiele liegen Borussia Mönchengladbach in der jüngeren Vergangenheit. Die Fohlen, die den 22. Spieltag in Mainz eröffnen, müssen im ligainternen Vergleich seit Beginn der Saison 2021/22 nur einem Team den Vortritt lassen.

Wer in die Statistik blickt, in der die besten Bundesliga-Teams an einem Freitagabend in den letzten eineinhalb Jahren aufgeführt werden, dürfte sich verwundert die Augen reiben. In dieser Kategorie liegt tatsächlich der FC Augsburg vor allen anderen Mannschaften.

Das 1:0 gegen die TSG Hoffenheim in der vergangenen Woche war die sechste Partie in Folge (!) an einem Freitag, die der FCA für sich entschied. Die Serie begann in der Saison 2021/22 - nach einem vorherigen 1:4 in Mainz - mit einem 2:1-Coup gegen die Bayern. Es folgten ein 2:0 in Köln sowie ein 1:0 in Bielefeld. In dieser Spielzeit kamen die minimalistischen Siege in Bremen (1:0), gegen Leverkusen (1:0) und nun Hoffenheim hinzu.

Das verwundert umso mehr, wenn man bedenkt, dass die Fuggerstädter seit der Saison 2011/12 in zuvor 29 Freitagsspielen insgesamt nur viermal hatten gewinnen können - bei sieben Remis und 18 Pleiten. Somit liegt die Niederlagenquote für den FCA an einem Freitag auch noch immer bei 51,4 Prozent. Bei mindestens zehn Bundesligaspielen an einem Freitag ist diese Quote nur bei Rot-Weiß Oberhausen (71,4 Prozent), dem FC Homburg (70,8 Prozent), dem 1. FC Saarbrücken (60 Prozent) und Hansa Rostock (52,5 Prozent) höher.

Nimmt Gladbach die Euphorie mit?

Sechs Siege aus sieben Freitagsspielen in den vergangenen anderthalb Saisons sind ligaweit aktuell unübertroffen. Direkt dahinter liegt mit Borussia Mönchengladbach ein Team, das an diesem Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) seine Erfolgsquote ausbauen will. Euphorisiert vom Sieg über die Bayern (3:2) wollen die Fohlen ihren sechsten Sieg aus den vergangenen acht Freitagsspielen einfahren.

Es wäre auch der sechste in Folge: Gladbach spielte in der Saison 2021/22 jeweils an einem Freitag gegen Bayern (1:1) und Mainz (1:1) unentschieden, ehe die Serie mit einem 2:1 bei den Bayern gestartet wurde. In der vergangenen Spielzeit folgte noch das 2:0 in Bochum, ehe in dieser Saison ein 1:0 gegen Hertha BSC, ein 3:1 gegen den VfB Stuttgart und ein 4:2 gegen Borussia Dortmund gefeiert werden durften.

Auf den Plätzen folgen in dieser Statistik Borussia Dortmund (fünf Siege, ein Remis), der FC Bayern (vier Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen) sowie tatsächlich - Augsburgs jüngster Gegner - Hoffenheim (vier Siege, drei Niederlagen).