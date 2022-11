Füllkrug spielt Flüsterpost mit Weiser - und fühlt sich "schwummrig"

Niclas Füllkrug trägt große Anteile am Bremer Erfolg in dieser Saison - so auch beim Duell der beiden Aufsteiger mit Schalke. Hier ist der potenzielle WM-Fahrer nach seinem Treffer angeschlagen ausgewechselt worden.

Das Wichtigste vorneweg: Niclas Füllkrug hat keine schwerwiegende Verletzung davongetragen. Das machte der Spieler selbst nach dem erfolgreichen 2:1 über Schalke am Samstagabend klar beim Gespräch mit "Sky". Nach ein bisschen Reha am Sonntag und notwendiger Vorsicht in den kommenden Tagen hoffe der Stürmer, dass er beim Gastspiel in München am Dienstag (20.30 Uhr) dabei sein kann.

Doch was war überhaupt passiert? Warum war der einmal mehr erfolgreiche Füllkrug, der das zwischenzeitliche 1:0 und damit sein zehntes Saisontor im 13. Spiel markiert hatte, überhaupt in der 59. Minute für Oliver Burke vom Feld gegangen? "Ich bin schon mit ein bisschen Wadenproblemen, die ein bisschen runtergezogen sind in die Achillessehne, ins Spiel gegangen", führte der 29-Jährige aus - und kritisierte dabei auch leicht die Gangart der Königsblauen in den Zweikämpfen. "Dann haben die Schalker das glaube ich auch als Stilmittel angewandt, ab und zu mal in den Rücken reinzuspringen."

In einer Aktion habe Füllkrug dann "auf jeden Fall ein Knie reinbekommen in den Rücken. Danach wurde mir auch ein bisschen schwummrig, ein bisschen schwindlig - das war dann schon ein bisschen komisch. Und dann kamen die Wade und die Achillessehne dazu, da macht die ganze Kette zu." Deswegen sei er dann eben vorsichtshalber raus.

Das hat Füllkrug Weiser ins Ohr geflüstert

Ansonsten verkaufte sich Füllkrug im Gespräch gewohnt bescheiden - und schob den Korb voller Lorbeeren bei seinem Treffer zur 1:0-Führung komplett zu Mitchell Weiser. Warum auch nicht? Der 28-Jährige hatte nach einem grandiosen Sprint gegen Tobias Mohr von der Grundlinie mit einer zauberhaften Hacke Füllkrug erst in Szene gesetzt.

"Beim ersten Tor brauchen wir jetzt weniger über mich reden", sagte der Bremer Torgarant dazu und ergänzte: "Da hab ich Mitch nach dem Tor einfach nur 'Ronaldinho' ins Ohr geflüstert. Also wie er das gemacht hat ... stark. Er hat wieder ein überragendes Spiel gemacht, er ist für den Gegner einfach schwer zu fassen."

Weiser selbst teilte dazu übrigens mit, dass er den Namen des früheren brasilianischen Weltfußballers nicht zum ersten Mal gehört hatte: "Das ist mittlerweile so ein bisschen mein Spitzname von 'Fülle' für mich. Das freut mich, mehr kann ich dazu nicht sagen."

Fällt der Name Füllkrug am Donnerstag?

Zu was Füllkrug ebenfalls nicht mehr sagen konnte: zu seinen Chancen, auf den deutschen WM-Zug Richtung Katar aufzuspringen. "Ich freue mich aber natürlich", dass von medialer Seite immer wieder über ihn und das mögliche WM-Ticket gesprochen werde.

Doch mehr sei ihm nicht zu entlocken für den Moment - nur so viel: Füllkrug deutete an, dass zwischen DFB um Bundestrainer Hansi Flick und Werder Bremen durchaus schon ein Austausch stattgefunden hat. "Solche Themen sind schwer zu kommunizieren. Es ist eine gute Kommunikation in alle Richtungen, die Vereine wissen über alles Bescheid. Jetzt können wir ja aber auch alle die fünf Tage, oder wie viele es noch sind, abwarten."

Lange hin ist's in der Tat nicht mehr: Bundestrainer Flick wird am kommenden Donnerstag seinen Katar-Kader bekanntgeben - und Füllkrugs Chancen sind nach seinem nächsten Bundesliga-Treffer und dem Ausfall von Timo Werner sicher nicht gesunken.