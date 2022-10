Flick nominiert am 10. November seinen WM-Kader

Die WM rückt immer näher, in einigen Wochen wird Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader bekanntgeben. Der DFB hat nun den genauen Zeitpunkt dafür bestätigt.

Am 10. November wird Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) bekanntgeben, das gab der Deutsche Fußball-Verband während einer Informationsveranstaltung am Mittwoch in Frankfurt/Main bekannt.

Für die Endrunde in Katar darf Flick 26 Spieler nominieren. Bereits bis zum 21. Oktober muss der DFB beim Weltverband FIFA eine vorläufige Kaderliste mit bis zu 55 Spielern vorlegen.

Den 13. November, an dem noch zwei Bundesliga-Spiele stattfinden, gab der DFB als Zeitpunkt für den Treffpunkt der Nationalspieler in Frankfurt/Main an. Am 14. November fliegt die DFB-Auswahl ins Kurz-Trainingslager in den Oman, wo zwei Tage später ein Testspiel gegen die Gastgeberauswahl ansteht.

Am 18. November reist die Nationalelf nach Katar, das erste Gruppenspiel gegen Japan findet am 23. November um 14 Uhr statt.