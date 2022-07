Füllkrug bekräftigt Werder-Bekenntnis: "Eigentlich ist es ja einfach"

Einmal mehr hat Niclas Füllkrug seinen Wunsch geäußert, beim SV Werder Bremen zu verlängern. Am Samstag stellte der Angreifer auch eine baldige Einigung in Aussicht: "Ich glaube, dass es für alle die beste Situation ist, wenn das Thema vom Tisch ist."

Bereits vor drei Wochen hatte Niclas Füllkrug im kicker-Interview erklärt, auch über seine aktuelle Vertragslaufzeit (bis 2023) hinaus beim SV Werder Bremen bleiben zu wollen: "Ich möchte meine Rolle in der Mannschaft eher weiter stärken, als dass ich mich woanders sehe." Nach der 1:2-Niederlage des Bundesliga-Aufsteigers in Innsbruck gegen Besiktas Istanbul zum Abschluss des Trainingslagers bekräftigte der 29-Jährige nun sein Vorhaben - und sagte über den Stand der Verhandlungen: "Frank Baumann hat das sehr gut zusammengefasst. Wir sind in guten Gesprächen, es ist alles auf einem richtigen Weg."

Geldverzicht für Füllkrug "grundsätzlich okay"

Demnach scheint der Vollzug in dieser Angelegenheit nur noch Formsache: "Solange wir beide in dieselbe Richtung wollen, ist es ja eigentlich einfach." Bezüglich finanzieller Aspekte der Verlängerung erklärte Füllkrug, als einer der Top-Verdiener im Bremer Kader: "Es geht natürlich auch darum, dass ich auf Geld verzichte - was für mich auch grundsätzlich okay ist." Er habe sich gegenüber dem kicker auch "so loyal und offen positioniert, weil ich das aus voller Überzeugung machen möchte. Nicht, weil es mir darum geht, das maximale an Geld zu verdienen."

Dementsprechend werde man sich "hoffentlich" zeitnah einigen, sagt Füllkrug, der möglichst schnell Gewissheit über seine mittelfristige Zukunft möchte, um sich vollkommen auf die neue Saison konzentrieren zu können. Eine Verlängerung wäre "natürlich auch ein Zeichen nach außen, an andere Vereine - und auch an die Fans". Allzu lange dürfte eine Einigung also nicht mehr auf sich warten lassen.