Football Manager 2024: Release, Plattformen und Lizenzen

Entwickler Sports Interactive wird auch in diesem Jahr einen neuen Teil der Football-Manager-Reihe veröffentlichen. Wann man mit dem Football Manager 2024 (FM 24) Release rechnen kann und weitere Infos findet ihr hier.

Mit der Football-Manager-Reihe hat Entwickler Sports Interactive eine der erfolgreichsten Manager-Simulation geschaffen. Football Manager 2023 verkaufte sich alleine in der Mobile-Version über 9 Millionen Mal. Mit Publisher SEGA hat man damit eine Monopolstellung.

Für den Football Manager 2024 werden, wie in jedem Jahr, erneut Veränderungen erwartet. Aber viel hat der Entwickler bisher noch nicht verraten. Welche Lizenzen wird es im FM 24 geben? Wann soll er erscheinen? Wir geben euch einen Ausblick auf den neuen Teil der Fußball-Manager-Reihe.

Neue Lizenzen für den Football Manager 2024?

2023 überraschte der Entwickler mit der Aufnahme der UEFA-Lizenzen. Die Champions League, Europa League und die Europa Conference League waren im Spiel enthalten. Damit führte der Entwickler seinen Weg fort und erweiterte erneut sein Lizenzpacket. 2019 nahm man die offizielle Lizenz der Bundesliga ins Spiel auf. Es war nicht die Letzte, denn "ohne die lizenzierten Mannschaften, Ligen und Wettkämpfe wäre Football Manager lange nicht so authentisch und realistisch," heißt es von Entwickler Sports Interactive.

Somit wird der Ruf nach neuen Lizenzen für Vereine und Ligen auch in diesem Jahr wieder kommen. So fehlen beispielsweise die türkische SüperLig oder Spanien mit LaLiga. Beide Lizenzen dürften sehr interessant sein und könnten für den Football Manager 2024 Thema werden. Was der Entwickler bereits ankündigte: Im Rahmen der UEFA-Lizenz war auch die UEFA Women's Champions League enthalten. Diese konnte in den FM 23 allerdings noch nicht eingebunden werden. Für zukünftige Versionen versprach Sports Interactive die Implementierung und das könnte mit dem FM 24 nun eintreffen. 2019 spielte der Entwickler schon mit dem Gedanken, wie uns Studio Director Miles Jacobson damals erzählte.

Alle Lizenzen vom Football Manager 2023 im Überblick:

UEFA-VEREINSWETTBEWERBE: UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, UEFA Super Cup, UEFA Youth League

AUSTRALIEN: Isuzu UTE A-League Men

BELGIEN: Jupiler Pro League, Challenger Pro League

KANADA: Canadian Premier League

KROATIEN: GNK Dinamo Zagreb

DÄNEMARK: 3F Superliga, NordicBet Liga, 2. Division

ENGLAND: Brighton & Hove Albion, Manchester City, EFL (SkyBet Championship, SkyBet League One, SkyBet League Two, Carabao Cup und Papa Johns Trophy), National League (Vanarama National League, Vanarama National League North und Vanarama National League South)

FRANKREICH: LFP (Ligue 1 Uber Eats und Ligue 2 BKT)

DEUTSCHLAND: Bundesliga (Bundesliga, 2. Bundesliga und der Supercup), DFB (3. Liga und der DFB-Pokal)

GIBRALTAR: Gibraltar National League (nach der Veröffentlichung), Nationalmannschaft

ITALIEN: Atalanta Bergamo, FC Bologna, FC Empoli, AC Florenz, Hellas Verona, Inter Mailand, Juventus Turin, Lazio Rom, AC Mailand, Salernitana, Sampdoria Genua, Sassuolo Calcio, Spezia Calcio, FC Turin, Udinese Calcio, FC Genua, Cagliari Calcio, FC Venezia

JAPAN: Meiji Yasuda Insurance Ltd J.1 League, J.2 League und J.3 League

LETTLAND: Optibet Virsliga

NIEDERLANDE: Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie KNVB, Niederländische Nationalmannschaft

NORDIRLAND: Northern Ireland Football League (Premiership, Lough41 Championship und Lough41 Intermediate League)

POLEN: PKO BP Ekstraklasa

PORTUGAL: FC Porto, Benfica Lissabon, Sporting Lissabon

SCHOTTLAND: SPFL (cinch Scottish Premiership, cinch Scottish Championship, cinch Scottish League One, cinch Scottish League Two, Premier Sports Cup und SPFL Trust Trophy)

SÜDKOREA: K League (Hana 1Q K League 1 und Hana 1Q K League 2)

USA: MLS, inklusive dem neuen Verein St. Louis City SC

WALES: JD Cymru Premier, JD Cymru North, JD Cymru South, JD FAW Welsh Cup und Nathaniel MG Cup

Wann erscheint der Football Manager 2024?

Während sich die ersten Teile der FM-Reihe noch abwechselten und mal im Oktober und mal im November erschienen, pendelte sich der November seit dem FM 15 als Release-Datum ein. Anfang bis Mitte November erschien der FM bisher immer. Jetzt hat Sports Interactive den Release für den Football Manager 2024 für den 6. November 2023 festgelegt. Alles weitere zum Veröffentlichungsdatum von FM24 könnt ihr hier nachlesen.

Community-Wunsch wird endlich wahr

Schon seit langer Zeit wünscht sich die Community eine Überarbeitung der Standardsituationen in den Taktiken. Zum Football Manager 2023 wurde die Spielerschaft damit nicht erhört, anders zum FM 24. Zu diesem Teil hat Sports Interactive die Standards auf die To-Do-Liste gesetzt. Was außerdem verbessert oder neu wird, deutete der Entwickler in einer Roadmap am Ende des Ankündigungstrailers an.

Ihr wollt noch mehr über das Fußball-Manager-Genre wissen? Es gibt nicht nur den Football Manager. Mit We are Football hat Entwickler-Legende Gerald Köhler (Anstoss) einen neuen Manager veröffentlicht. kicker eSport hat We are Football im Test unter die Lupe genommen. Während sich Köhler um sein neues Projekt kümmerte, wurde aber auch Anstoss wieder neu ins Leben geholt. "Anstoss 2022: Schroff wie eh und je" war der Titel vom kicker eSports Tests, den ihr bei uns nachlesen könnt.