Legenden: Diese Fußball-Manager muss man kennen

Bundesliga-Manager Hattrick (1994)

Nicht ganz so bunt, aber mit offiziellen Spielernamen ausgestattet, war der Bundesliga-Manager Hattrick von KRON Simulation Software. Das Spiel baute mehr auf den Tabellen-Look, hatte aber in den Menüs einen frischen Stil und legte auch großen Wert auf das, was neben dem Platz zu managen war. kicker eSport