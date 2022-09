Anstoss 2022: Schroff wie eh und je

Im Oktober kehrt mit Anstoss 2022 ein Kultmanager zurück. kicker eSport hatte die Möglichkeit, die Fußball-Management-Simulation vorab zu spielen.

Wer in den 1990er Jahren aufgewachsen ist, wird mutmaßlich viele Nächte mit der Anstoss-Reihe verbracht haben. Bereits 1993 erschien der erste Teil des Fußballmanagers und mit ihm die schroffe Bolzplatz-Note im Spiel. Humoristisch fing der damalige Entwickler Ascaron das Geschehen auf und neben dem Platz ein, überspitzte dabei gerne die Vorgänge der Branche, ohne den Blick für die Tiefen des Fußballmanagements zu verlieren.

16 Jahre sind seit dem letzten Teil der Reihe vergangen. Nach einigem hin und her liegen die Rechte für Anstoss 2022 nun bei Entwickler 2tainment und Publisher Toplitz Productions. Eine Brücke zwischen Nostalgie und Modernität müsse der neuste Teil schlagen, so die einhellige Meinung im kicker eSport Talk, um den Ansprüchen gerecht zu werden.

Ob das ein guter Einstieg in die Vertragsverhandlungen ist, Herr Essen-Vorsitzender? Spoiler: Der Redaktionsalltag hat den Essen-Vertrag vermasselt - unsere Redakteurin musste in Duisburg anheuern. 2tainment

"Gut, wenn Sie dieses Angebot nicht annehmen, sind Sie vollkommen irre"

"Ich spiele Anstoss, weil ich das Gefühl haben will, auf dem Bolzplatz zu stehen", so Host Christian Gürnth damals im Stream. Wer Anstoss startet, wird auch heute die etwas direktere Redensart, die vielen Wortwitze und den sarkastischen Humor erwarten. Das ist es, worunter Anstoss abgespeichert wurde und genau das bestätigt der erste Eindruck der Vorabversion.

#eSport 19: Anstoss 2022 - Erste Eindrücke und Fragen Nach dem letzten Anstoss-Teil im Jahr 2006 befindet sich ein neuer in Entwicklung. Wie viel Nostalgie aber auch Modernität der neue Ableger braucht, wurde im kicker eSport Talk diskutiert.

Sponsoren-Verhandlungen mit "Möwenbräu" oder "Gaudi" zaubern unmittelbar ein Lächeln auf des Nostalgikers Lippen. Als "vollkommen irre" werde ich gar bezeichnet, wenn ich des Marken-CEOs Angebot jetzt nicht annähme. Gestresst von der Kommunikation, werfe ich meiner Truppe mit "den dicken Kisten" - aka Profifußballer - in der Halbzeit gleich mal "Arbeitsverweigerung vom Allerfeinsten" vor, bei einem Zwischenstand von 1:1.

Sieht alles - der Schiedsrichter. 2tainment

"Der Schiedsrichter hat das natürlich gesehen!"

Anstoss 2022 hat seine Wurzeln nicht vergessen, versucht jedoch auch in der Tiefe den modernen Fußball abzubilden. Scouting von Talenten soll beispielsweise in den größten Ligen bis hinunter in die 8. Liga möglich sein - inklusive U-21 und Jugendarbeit. Das Stadion und dessen Umgebung besitzt vielfältige Ausbaustufen und sogar der VAR soll im Spiel rumnerven können. Natürlich, wie auch damals schon, ohne offizielle Liga-Lizenzen. Dafür gibt es teilweise auch echte Marken, die im Spiel vorkommen.

Der Ton der sozialen Medien, die öffentliche Meinung, die Medien - all das ließ der Fußballmanager derzeit noch vermissen. Eine Möglichkeit, weiter humoristisch in die Moderne zu gehen.

Am 13. Oktober soll Anstoss 2022 bereits in den Early Access starten. Der Entwickler wolle wie damals eng mit der Community zusammenarbeiten, die Ideen und Mods in den Prozess einwerfen darf.

"Zeigt diesen Schönwetterfußballern, wo der Frosch die Locken hat"

Der erste Eindruck lässt die Übersichtlichkeit und den gewohnten Informationsfluss noch etwas vermissen. Das Postfach ist bei modernen Management-Spielen der zentrale Punkt, zu dem das Spiel automatisch zurückkehrt. In Anstoss 2022 muss sich derzeit immer wieder dort hin geklickt werden. Tutorials gab es in der Vorabversion nicht, stehen aber auf dem Plan von 2tainment. Denn auch Ball "Pallino" ist zurück und wird, wie einst die Klammer "Clippy" in Word, mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Da kann auch der Azubi nichts machen. Am hohen Bonus für einen internationalen Erfolg halten wir als Drittligist natürlich fest. 2tainment

Zudem wurden Torszenen in staksigen Animationen eingespielt und erst danach vom Text aufgenommen. Letztere passten vom Ablauf oft nicht zum Gesehenen. Vertonungen seien jedoch ebenso in Planung, so Publisher Toplitz im Gespräch mit kicker eSport auf der gamescom 2022.

Unsere Version ist nach zwei Stunden eingefroren - ein Autosave war nicht verfügbar. Grundlegende Dinge, die funktionieren und nachgereicht werden müssen, damit die Rückkehr des Kulttitels gelingen kann. Anstoss 2022 befindet sich jedoch momentan in einem frühen Stadium, mit derartige Vorgängen muss daher auch in der kommenden offenen Entwicklungsphase gerechnet werden. Eine Roadmap soll mit Start des Early Access ebenfalls bereitgestellt werden. Ein Fahrplan, der aufzeigt, was die Community bis zum endgültigen Release noch an Inhalten und Updates erwarten kann.

Die Basis für einen erfolgreichen Neustart der Reihe ist erkennbar. Der nostalgische Humor kehrt zurück. Die Möglichkeit, sich Stunden in der Tiefe zu verlieren oder eine schnelle Saison zu spielen, scheint gegeben. Die Zeit ist reif für eine moderne Inkarnation des Kultmanagers. Für ein vollkommen rundes Anstoss-Erlebnis steht jedoch noch viel Arbeit bevor.