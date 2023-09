Football Manager 2024: Veröffentlichungsdatum offiziell verkündet

Auch in diesem Jahr erscheint der Football Manager 2024 im vorletzten Monat des Jahres. Als konkretes Datum nennt Sports Interactive den 6. November. Dann startet der FM in sein Jubiläumsjahr, gleichzeitig geht eine Ära auf Abschiedstournee.

Am 6. November erscheint der Football Manager 2024 und geht damit in seine Jubiläumsausgabe. Das verkündete Sports Interactive. An jenem Tag erscheint aber nicht nur der neue und 20. Teil der Reihe, sondern auch "der Letzte seiner Art".

Doch bevor der Football Manager 2025 mit für das Franchise bahnbrechenden Features aufschlägt, liegt das Augenmerk auf dem kommenden Teil. Der feiert nicht nur Geburtstag - auch ein Debüt steht an. Nämlich in Japan, wo das Spiel erstmalig erscheinen wird.

Eines der Zugpferde des FM 2024 ist die Möglichkeit, seine Karriere nun titelübergreifend weiterspielen zu können. Das heißt: Wer einen Spielstand hat, den er ungern aufgeben möchte, kann diesen im neuen Football Manager fortführen. Über weitere Neuerungen, darunter eine Aktualisierung der Spielfiguren sowie intelligentere Transfers und Finanzen, werden im Laufe des Septembers im Detail vorgestellt.

Netflix wird "exklusive Heimat des Football Manager 2024 Mobile"

Zeitgleich mit der Ankündigung des Veröffentlichungsdatums gab Sports Interactive bekannt, dass Netflix "die exklusive Heimat des Football Manager 2024 Mobile ist" und damit "in diesem Jahr Teil des FM-Angebots". Konkret heißt es in der Meldung, dass "Netflix-Mitglieder auf der ganzen Welt nun Zugang zum FM in der gleichen App wie ihre Lieblingsfilme und Fernsehsendungen" haben. "FM24 ist das 20. Spiel der Football-Manager-Serie und ein Liebesbrief an den Fußball. Es ist der Abschluss dieses Kapitels unserer Geschichte und die vollständigste Version, die wir je produziert haben", sagte Miles Jacobson, Studiodirektor von Sports Interactive.

Auch im kommenden Jahr werde der Football Manager über die PC- und Mac-Version hinaus auch als Konsolen-Edition erscheinen. Sowohl für die Xbox Series X|S als auch PlayStation 5. Auf der Xbox und dem PC/Mac wird der FM erneut im Xbox Game Pass verfügbar sein, außerdem erscheint wieder eine Edition für die Nintendo Switch.